Hi-tech лечение и радиохирурги мирового уровня! Как устроен главный онкоцентр страны — рассказывает глава правления МИБС Аркадий Столпнер

Аркадий, мы знаем, что у вас есть важный инфоповод для «ТОП 50»!

Наш инфоповод хорошо виден за окном — целых 30 тысяч квадратных метров будущего нового онкологического корпуса рядом с Центром протонной терапии на Глухарской улице. «Бетонный» этап уже практически закончен, начинаются работы, связанные с инженерными коммуникациями, а далее — отделка и оснащение нового корпуса. Здесь будет стационар на двести мест, новые технологии и те, что уже обкатаны нами. В общем, расширяемся и идем в ногу со временем.

Как вы решились на такую мегастройку в наше тревожное время?

Во-первых, мы следуем своему стратегическому плану развития и стараемся не обращать внимания на внешние факторы. Во-вторых, просто переросли свой онкоцентр в Дибунах — в нем стало тесно и пациентам, и врачам, и технике. В-третьих, от нашей онкологической клиники до Протонного центра более двадцати километров, а ежедневная транспортировка пациентов создает трудности в клиническом процессе. В-четвертых, Минздрав выпустил новый Порядок оказания медпомощи по онкологии, согласно которому все технологии необходимо собрать под одной крышей. Так что мы одновременно следуем и указаниям министерства, и здравому смыслу, и, главное, своим планам — ведь еще при проектировании Центра протонной терапии в 2012 году мы понимали, что будем строить дополнительный корпус.

Все шло гладко?

Наоборот, был тяжелейший «ноль» — нулевой цикл возведения здания. Мы даже отстали от графика из-за того, что в котловане «нашелся» камень весом под 100 тонн. Мы его выкопали и перенесли к пруду, расположенному перед новым корпусом. Когда закончим строительство, повесим на камень памятную табличку. Пусть эта глыба олицетворяет нашу фундаментальность и стойкость.

Есть еще одна важная новость: в МИБС провели первые сверхсложные нейрохирургические операции на педиатрическом отделении.

Да, врачи МИБС провели несколько операций по удалению опухолей головного мозга у детей. Мы хотели замкнуть цикл лечения в нашем Институте, чтобы полностью курировать пациента и быть ответственными за каждый шаг — от обследования и постановки диагноза до всех других этапов лечения: хирургии, лекарственной терапии и, конечно, лучевой терапии.

Собираетесь захантить кого‑то из светил в ближайшее время?

Вряд ли. Это совсем не наш путь. Лучше будем у них учиться, как мы это всегда делали. С врачами других специальностей это отлично сработало. Медицинских физиков растим сами на одноименной кафедре Политеха. А в лучевой терапии мы уже подготовили экспертов мирового уровня.

Например, наш радиохирург Павел Иванов, ученик марсельского профессора, «бога радиологии» Жана Режиса, сегодня имеет громадный стаж по лечению на гамма-ноже (радиохирургическая установка для неинвазивного лечения доброкачественных и злокачественных опухолей и других патологий в полости черепа. — Прим. ред.). Более 20 тысяч пациентов — это, наверное, самый большой опыт в мире. А команда Центра протонной терапии накопила уникальную, наверное, тоже самую большую в мире практику лечения детей на протонах: более 1 300 человек за первые пять лет работы.

Пять‑десять операций в день у одного радиохирурга? Как это вообще возможно?

Так мы же уже много лет самый активно оперирующий на гамма-ноже центр в мире. Разветвленная сеть диагностических точек — около 80 по стране — позволяет врачам МИБС уже на этапе первичного обследования увидеть будущих пациентов и отобрать тех, кому показано именно радиохирургическое лечение. Главное — качественно провести отбор, взять только тех, кому это необходимо и будет во благо, а не во вред. И конечно, мы берем ровно столько пациентов, сколько можем, с учетом загруженности оборудования и человеческих ресурсов — высококвалифицированного персонала. Так что озвученная цифра реальна и обоснована.

Понимаю: проблемы с выездом, проблемы с визами, но доктора не должны быть отрезанными от мировой науки.

Качественная медицинская помощь в радиохирургии нереальна без передового оборудования?

Конечно, и оно у нас в наличии. Полным набором инструментов: гамма-нож, кибернож, TrueBeam и протонный ускоритель ProBeam — больше в стране никто не располагает. Да и за границей такой линейкой могут похвастаться лишь единичные медицинские центры. Например MD Anderson Cancer Center, но это такой медицинский онкологический «город», лучший онкологический центр в США на протяжении многих лет. И даже у них нет возможности полноценно наблюдать пациента много лет после лечения. А у МИБС есть. Были ли осложнения, насколько успешной оказалась терапия — мы это видим, когда человек приходит на плановую МРТ после лечения в наш диагностический центр в одном из 63 городов России.

Везде установлена однотипная техника, везде соблюдается один и тот же протокол, каждое исследование моментально попадает в Петербург. Наличие обратной связи превращает МИБС в уникальную систему. Ну и, конечно, готовая богатейшая база клинических случаев — подспорье для научных работ. Наши врачи ведут активную научную деятельность, публикуются в российских и самых авторитетных западных научных журналах, даже в таком издании, как The Lancet, есть наша статья.

То есть научная жизнь продолжается?

По-другому быть и не должно. Только что вернулись с ESTRO — Европейского общества радиологов- онкологов, где у нас было два доклада. К сожалению, всего два доклада из России на этом большом конгрессе. Понимаю: проблемы с выездом, проблемы с визами, но доктора не должны быть отрезанными от мировой науки. Обмен информацией — это основа медицинского опыта. Скоро отправимся в Испанию на конференцию по протонной терапии. Забавно, что пять лет назад, когда проходил конкурс на место проведения 61-й конференции PTCOG, мы как раз конкурировали с Мадридом за это мероприятие. Но проиграли.