«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

Они опережают время, строят фэшн-империи и спасают жизни — редакция «Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» в номинации «Бизнес». Награждать наших героев мы будем уже на этой неделе — 8 июня на Левашовском хлебозаводе.
Эдгар Шабанов
Генеральный директор «Рив Гош»
Президент группы компаний «Рив Гош» (одна из крупнейших в стране парфюмерно-косметических сетей — родом из Петербурга) за последние полтора года привез в Россию 300 новых брендов, включая нишевый итальянский New Notes и эксклюзивный турецкий Atelier Rebul, премьера которого еще только будет в сентябре, а также запустил несколько собственных торговых марок декоративной и уходовой косметики, парфюма и линейку для детей.
Михаил Уржумцев
Генеральный директор Melon Fashion Group
Генеральный директор Melon Fashion Group пришел на фабрику «Первомайская заря» писать диплом — и уже 30 лет пишет новейшую историю модной индустрии страны: построил крупнейший в России фэшн-ретейлер, сделал бренды Zarina, Befree. Love Republic и Sela абсолютными хитмейкерами, а еще опередил время примерно во всем. В рекламных кампейнах — Ирина Шейк, Наталья Водянова, Наоми Кэмпбелл, Алеся Кафельникова. Вместо бездушной корпорации — горизонтальные связи и инклюзия, в 2023-м — цифровые коллекции и магазины в 2000 квадратных метров с классными бутиковым вайбом.
Илья Рашкин и Игорь Гирдин
Генеральный директор и коммерческий директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус»
Игорь Гирдин, Илья Рашкин
Бизнесмены запустили производство первого в России электрогрузомобиля EVM PRO. Илья начинал в того, что изобретал у себя в гараже научное оборудование для извлечения молний, потом работал над электродвигателями для авиации, концепцией беспилотного самолета с вертикальным взлетом и посадкой, а в пандемию организовал одно из крупнейших предприятий по выпуску медицинских масок. В 2021 году его школьный друг и предприниматель Игорь Гирдин предложил Илье разработать небольшой электрогрузовик. От схемы, нарисованной на салфетке, до выпуска серийного автомобиля, собранного полностью из российских деталей, прошло всего два года.
Вениамин Грабар
Президент компании Ladoga
Выпускник Академии Можайского в 1990-х основал первую городскую службу дистрибуции алкоголя, и к грядущему тридцатилетию его компания Ladoga — одно из градообразующих предприятий Петербурга. Восстанавливают петровские рецепты (и памятники архитектуры!) и реформируют культуру аперитива коктейлями fast casual, вывели северо-западный джин на мировую орбиту и построили в Шушарах таможенный терминал, который изменит виноторговлю всей страны.
Аркадий Столпнер
Председатель правления МИБС
Председатель правления МИБС сделал диагностическую сеть одной из крупнейших в стране: она работает в 60 городах по всей России и каждый год выполняет 1,5 миллиона МРТ и КТ-исследований. В 2022-м в клинике МИБС впервые провели операции по удалению новообразований головного мозга — один из самых сложных в детской нейрохирургии. Кроме того, в Петербурге Аркадий создал первый в стране центр протонной лучевой терапии — за пять с половиной лет здесь оказали помощь более чем 3 000 пациентов. А сейчас по соседству с центром команда Столпнера строит новый онкологический корпус на 12 этажей.
Павел Кейв
СЕО компании Omoikiri
Павел Кейв в девяностых был шкерщиком рыбы в Магадане и консультантом в «Максидоме», а 12 лет назад придумал и запустил в Петербурге собственный (с японскими корнями!) бренд аксессуаров для кухни, моек и смесителей, получил за них признание на важном международном конкурсе Red Dot Design Awards и продал по всей России 1,5 миллиона единиц товара.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:
Ювелирную компанию ALROSA Diamonds
Премиального петербургского девелопера Группу RBI
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