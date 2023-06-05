«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

Председатель правления МИБС сделал диагностическую сеть одной из крупнейших в стране: она работает в 60 городах по всей России и каждый год выполняет 1,5 миллиона МРТ и КТ-исследований. В 2022-м в клинике МИБС впервые провели операции по удалению новообразований головного мозга — один из самых сложных в детской нейрохирургии. Кроме того, в Петербурге Аркадий создал первый в стране центр протонной лучевой терапии — за пять с половиной лет здесь оказали помощь более чем 3 000 пациентов. А сейчас по соседству с центром команда Столпнера строит новый онкологический корпус на 12 этажей.