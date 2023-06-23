Знакомьтесь, Владимир Хавинсон — разработчик уникальных пептидных биорегуляторов, замедляющих старение (их формулу не смогла повторить ни одна страна!)

Основатель и директор Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Наука и жизнь» создал «пептиды Хавинсона» — 13 лекарств широкого спектра действия, которые помогли сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и более чем 112 миллионам человек по всему миру. Академик РАН занимается изучением нормализации активности генов более 40 лет — вывел формулу долголетия и сейчас работает над препаратами, которые в перспективе остановят болезни Альцгеймера и Паркинсона. На открытиях Владимира Хацкелевича основаны программа восстановления и поддержания здоровья спортсменов высшей категории (включая сборную России по художественной гимнастике!) и Международные рекомендации ООН по продлению жизни.
Как студент Хавинсон открыл пептиды и почему это беспрецедентно
Ваша биография похожа на научно-фантастический роман: от разработки замедляющих старение лекарств до развития геронтологии — отдельной науки о борьбе со старением. Вы, наверное, с детства готовились в медицину?
Как раз наоборот — у меня не было мыслей стать врачом: я чистый математик. С золотой медалью закончил в 1965 году Минское суворовское военное училище и был твердо настроен заниматься дальше точными науками. Но таких как я было много в технических направлениях, а вот в медицине - катастрофически не хватало, поэтому я пересмотрел планы. Решил, что аналитический (даже программистский) подход даст хороший результат, если применить его для решения сложных задач биологии и медицины, в которых всегда много величин и переменных.
Когда собрался поступать, выбирал только среди военных академий — они обладали тогда самой сильной научной базой. Приехал в Ленинград, сдал экзамены и был принят в альма-матер легендарных специалистов — физиолога Ивана Петровича Павлова и нейрохирурга Андрея Львовича Поленова, Военно-медицинскую академию имени Кирова. Там я учился и параллельно вел научную работу: проводил разные исследования, во время одного из которых открыл пептидные биорегуляторы (или просто — пептиды!) — замедляющие старение молекулы, о действии которых впоследствии написал и защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
То есть вы изучили пептиды и разработали на этой основе лекарства еще до получения диплома?
Да, это беспрецедентный случай — студент на шестом году обучения сам создал новый (и действенный!) препарат. Мы работали вместе с сокурсником Вячеславом Григорьевичем Морозовым (в будущем — полковником медицинской службы, профессором, доктором медицинских наук. — Прим. ред.). Изучали, как повысить устойчивость главных органов иммунной и эндокринной систем — тимуса, который находится в грудной клетке, эпифиза, расположенного в головном мозге, и всего тела — к любым вредным факторам, от простого стресса до травм и радиоактивного облучения. Выделили молекулы биологически активных веществ животного происхождения из органов и во время лабораторных экспериментов обнаружили, что с помощью этих молекул (тех самых пептидов) можно не только лечить (без побочных эффектов!), но и продлевать жизнь на 30-35%. «Вот она, геронтология, — подумал я — новое научное поле поиска способов борьбы со старением».
После этого озарения ваш путь в науке был определен?
Можно и так сказать — изучение терапевтических и геропротекторных (замедляющих старение) свойств пептидов я продолжил совместно с Владимиром Николаевичем Анисимовым (ученым-геронтологом, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН. — Прим. ред.). Когда мы завершили исследования, Центральное военно-медицинское управление разрешило нам применять разработку для лечения людей — мы вели реабилитацию пострадавших при землетрясении в Спитаке, устраняли последствия лучевой болезни ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС (кстати, у тех, кто принимал препарат, рак развивался в три раза реже!). А еще восстанавливали сетчатку глаз при различных патологиях (например, диабетической ретинопатии). Формулу пептидных биорегуляторов не смогла повторить ни одна страна — не было той целенаправленности, какой отличалась научная политика Советского Союза.
С чего начиналась геронтология и можно ли продлить жизнь
Изначально пептиды применялись только для лечения?
Да. Только спустя годы наблюдений и сбора статистических данных (иначе это безумие — утверждать что-то, не выделив время на проверку гипотезы), стало понятно, что пептиды продлевают жизнь (в физиологических пределах!) абсолютно во всех случаях своего применения. Поэтому в 1992 году я собрал моих коллег и единомышленников, и своими силами (и средствами) основал Институт биорегуляции и геронтологии, на базе которого сегодня проводятся экспериментальные и клинические исследования геропротекторов. А в 2000 году, когда я увидел, что на профильных специалистов, занимающихся вопросами борьбы со старением, растет спрос, — инициировал на государственном уровне открытие новой медицинской специальности «Геронтология и гериатрия». Мои ученики в Институте и на кафедре геронтологии университета Мечникова, которой я заведовал, уже защитили больше 75 диссертаций на соискание ученых степеней — так мы организовали самую крупную научную школу геронтологии в России.
Как все-таки действуют пептиды?
Пептиды включают несколько цепочек аминокислот — это органические соединения, состоящие из углерода, азота, водорода и кислорода, и они одинаковы для всего живого и на Земле, и в космосе. Последовательность соединений — это химический код молекулы, который регулирует один конкретный ген. Как один ключ открывает один замок. Технически формула действует так: оказавшись в организме, молекула начинает движение по нашей ДНК и ищет, к какому гену она может «подключиться». Когда находит нужный, то присоединяется к нему и запускает его работу (если ген выполняет полезную функцию — например, защищает от болезни) или, наоборот, — отключает (если ген с дефектом, и поэтому его активность вредит организму). Такое воздействие происходит на эпигенетическом уровне, без вмешательства или редактирования самой ДНК. Конечно, очень сложно подобрать рабочую пару ген — пептид (на сегодняшний день обнаружено больше 20 000 генов. — Прим. ред.) для этого нужно обрабатывать огромные массивы данных — и здесь помогают технические достижения. Недавно мы анализировали 400 возможных вариантов дипептидов из 20 аминокислот на суперкомпьютере в Санкт-Петербургском Политехническом университете Петра Великого. Но программа выдает только цифровой результат, а сделать вывод по результатам такого масштабного исследования способен только человеческий мозг. Представляете, сколько еще открытий нам предстоит сделать?
За разработку пептидных биорегуляторов и доказательство их эффективного воздействия на активность генов вас неоднократно номинировали на Нобелевскую премию. Но награду получило другое исследование — основанное на вашем открытии! Что это за история?
В 2009 году нобелевскими лауреатами стали американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак, открывшие механизм «продления» жизни клеток ДНК с помощью прикрепляющегося к их концам (теломерам) фермента — теломеразы. Интересно то, что мы с коллегами еще за шесть лет до этого обнаружили пептид, увеличивающий длину теломер, и поделились открытием на международной конференции в США. Иностранные ученые внимательно, но сдержанно, выслушали наш доклад, а потом представили миру свое «оригинальное» исследование.
Раз пептиды «продлевают жизнь» клеток ДНК, значит, они в принципе не ограничиваются тем, что ставят болезни «на стоп»? Их спектр действия гораздо шире?
Безусловно, первейшая их цель — замедлить определенный патологический процесс. Но после того, как она достигнута, лекарство начинает устранять последствия недуга: запускает регенерацию тканей, восстанавливает барьерные функции — нужно только правильно рассчитать дозировку, чтобы ее хватило на обе задачи. Формула работает по правилу Фауста: «Подобное подобным лечим». То есть молекулы из конкретного органа лечат болезни, связанные с ним. Например, пептиды главного органа иммунной системы — тимуса, хорошо помогали пациентам во время эпидемии COVID-19, а сейчас снимают постковидный синдром и усиливают способность организма противостоять канцерогенным факторам.
Почему пептиды в косметике — не всегда пептиды
Какие показатели результативности пептидов?
За 40 лет существования лекарств, они помогли более 112 миллионам человек. И это не безликая цифра: с помощью препаратов ретиналамина, кортексина, тималина моя мама (прожившая 98 лет!) восстановила зрение, которого могла лишиться из-за диабета. Разработанную нашими специалистами систему поддержки здоровья и повышения ресурса спортсменов использует российская сборная по художественной гимнастике — они опробовали ее на Олимпийских играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. А наша программа «Профилактика возрастной патологии и ускоренного старения, снижение преждевременной смертности от биологических причин и продление трудоспособного периода жизни населения» рекомендована к внедрению департаментом по исследованию старения ООН. Сам я, разумеется, принимаю свои препараты — и всегда выступаю первым «подопытным» для проверки новинок, если показания к их приему есть. Но! Ни одно средство нельзя принимать без консультации с врачом и учета индивидуальных особенностей организма — и пептиды не исключение!
В каких еще областях применяется ваше открытие?
Мы зарегистрировали и получили разрешение Минздрава РФ на применение не только 13 лекарственных препаратов, но и 64 БАДов и нескольких косметических средств. Все они работают по одному принципу — нормализуют активность генов, стимулируют иммунный ответ, блокируют воспаление, ускоряют восстановление. Различие между лекарством, биологически активной добавкой или кремом только в концентрации действующего вещества.
Вы упомянули косметику — в эстетической медицине и косметологии слово «пептид» сегодня повторяется регулярно как нечто прогрессивное и новое.
И это просто маркетинговый ход! Вот «Пептиды Хавинсона» названы моим именем и запатентованы — значит, я отвечаю за то, их эффект доказан и фармпроизводство осуществлено в надлежащих условиях. А в большинстве так называемой «пептидной» косметики совершенно непонятно (просто нет данных!), что там за вещества, откуда они появились и пептиды ли это на самом деле.
Как тогда оценить надежность средства?
Я за доказательную медицину: статистические данные и научные исследования — на 100%. Если разработчик в рамках клинических исследований убедит экспертов-медиков и биохимиков в том, что его препарат безопасен и хорошо работает, то прекрасно, пусть выпускает его на рынок. А если он доказать это не может, но пытается продвинуть себя за счет какой-нибудь популярной позиции, например, «защитника природы», который создал непонятно, что, но зато без экспериментов над животными, — то это лицемерие и попытка продать пустышку, а не помочь людям.
То есть вы не считаете, что веганское фармпроизводство — это будущее? Это просто тренд?
Когда мне говорят, что препараты животного происхождения не имеют права существовать с позиции экологии, я всегда отвечаю, что люди — это элементы природы. И в большинстве ситуаций нигде, кроме самой природы, лекарство взять нельзя. Это как конструктор — если человек потерял свою «деталь», то заменить ее он может только аналогичной — поэтому пептиды и не производятся синтетически, а выделяются из животной природы, идентичной человеческой. Это и цикл, и формула жизни.
Ждать ли лекарство от Альцгеймера и как отодвинуть старость
Сам цикл жизни пептиды не меняют?
Ни в коем случае. Жизнь прекрасна и конечна, а задача геропротекторов — продлить ее, сделать качественной, минимизировать болезни. Старость (как и взросление) болезнью не является. Это естественный процесс, с поправкой на то, что он должен происходить в свое время. Поэтому задача геронтологии — не нарушать развитие человека, но предупреждать преждевременное (!) старение, связанное с ухудшением работы органов и тканей (от кожи до мозга) из-за заболеваний, расстройств, тяжелых условий труда и других риск-факторов.
Прямо сейчас мы завершаем доклинические и скоро начнем клинические исследования препарата для лечения болезни Альцгеймера, которая приводит к деменции и снижению когнитивных функций. По предварительным данным лекарство предотвращает процесс потери памяти и восстанавливает нейронные связи в головном мозге.
Человек, который живет (и будет жить) долго: каких правил он придерживается?
Начну с очевидной истины, которая почему-то для многих все равно остается загадкой: во-первых — он всегда соблюдает биоритм. Ночью отдыхает, а днем работает, при чем обязательно отходит ко сну строго до полуночи — это чрезвычайно важно! В это время в эпифизе вырабатывается «гормон сна» — мелатонин, регулирующий и эндокринную, и иммунную, и нервную системы. Он запускает в организме процессы восстановления после дневной активности, оказывает сильное противоопухолевое действие. Во-вторых, такой человек ограничивает калорийность питания примерно на 20-30%, отдает предпочтение здоровой пище, следит за балансом белков (кстати, среди долгожителей практически нет вегетарианцев!), жиров и углеводов — это хорошая профилактика диабета и онкологии. В-третьих, он внедряет в свою жизнь физическую активность: 5-10 тысяч шагов в день, зарядку, гимнастику — они исключают гиподинамию (снижение силы мускулов и атрофию мышц). Но я не говорю сейчас о профессиональном спорте, который истощает организм, заставляя его работать на пределе возможностей! В-четвертых, он регулярно проходит медосмотры и следит за своим здоровьем, принимает витамины, ферменты, антиоксиданты, пептиды. И, самое главное, почему и удается следовать всем правилам, — наш герой обладает развитым волевым мышлением, он дисциплинирован и культурен: по отношению к себе, своему здоровью и телу. Так и получается, что умные люди живут дольше.
Текст: Дарья Скаянская
Фото: Дана Сапарова
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