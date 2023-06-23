Знакомьтесь, Владимир Хавинсон — разработчик уникальных пептидных биорегуляторов, замедляющих старение (их формулу не смогла повторить ни одна страна!)

Как студент Хавинсон открыл пептиды и почему это беспрецедентно

Ваша биография похожа на научно-фантастический роман: от разработки замедляющих старение лекарств до развития геронтологии — отдельной науки о борьбе со старением. Вы, наверное, с детства готовились в медицину?

Как раз наоборот —­ у меня не было мыслей стать врачом: я чистый математик. С золотой медалью закончил в 1965 году Минское суворовское военное училище и был твердо настроен заниматься дальше точными науками. Но таких как я было много в технических направлениях, а вот в медицине - катастрофически не хватало, поэтому я пересмотрел планы. Решил, что аналитический (даже программистский) подход даст хороший результат, если применить его для решения сложных задач биологии и медицины, в которых всегда много величин и переменных.

Когда собрался поступать, выбирал только среди военных академий —­ они обладали тогда самой сильной научной базой. Приехал в Ленинград, сдал экзамены и был принят в альма-матер легендарных специалистов — физиолога Ивана Петровича Павлова и нейрохирурга Андрея Львовича Поленова, Военно-медицинскую академию имени Кирова. Там я учился и параллельно вел научную работу: проводил разные исследования, во время одного из которых открыл пептидные биорегуляторы (или просто —­ пептиды!) —­ замедляющие старение молекулы, о действии которых впоследствии написал и защитил кандидатскую и докторскую диссертации.

То есть вы изучили пептиды и разработали на этой основе лекарства еще до получения диплома?

Да, это беспрецедентный случай — студент на шестом году обучения сам создал новый (и действенный!) препарат. Мы работали вместе с сокурсником Вячеславом Григорьевичем Морозовым (в будущем — полковником медицинской службы, профессором, доктором медицинских наук. — Прим. ред.). Изучали, как повысить устойчивость главных органов иммунной и эндокринной систем — тимуса, который находится в грудной клетке, эпифиза, расположенного в головном мозге, и всего тела — к любым вредным факторам, от простого стресса до травм и радиоактивного облучения. Выделили молекулы биологически активных веществ животного происхождения из органов и во время лабораторных экспериментов обнаружили, что с помощью этих молекул (тех самых пептидов) можно не только лечить (без побочных эффектов!), но и продлевать жизнь на 30-35%. «Вот она, геронтология, — подумал я — новое научное поле поиска способов борьбы со старением».­

Оказавшись в организме, молекула начинает движение по ДНК и ищет, к какому гену она может «подключиться». Когда находит нужный, присоединяется к нему и запускает его работу (если ген выполняет полезную функцию) или, наоборот, — отключает (если ген с дефектом).

После этого озарения ваш путь в науке был определен?

Можно и так сказать — изучение терапевтических и геропротекторных (замедляющих старение) свойств пептидов я продолжил совместно с Владимиром Николаевичем Анисимовым (ученым-геронтологом, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН. — Прим. ред.). Когда мы завершили исследования, Центральное военно-медицинское управление разрешило нам применять разработку для лечения людей — мы вели реабилитацию пострадавших при землетрясении в Спитаке, устраняли последствия лучевой болезни ликвидаторов катастрофы на Чернобыльской АЭС (кстати, у тех, кто принимал препарат, рак развивался в три раза реже!). А еще восстанавливали сетчатку глаз при различных патологиях (например, диабетической ретинопатии). Формулу пептидных биорегуляторов не смогла повторить ни одна страна — не было той целенаправленности, какой отличалась научная политика Советского Союза.