«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

Физматлицей № 239 — феномен среди образовательных брендов Петербурга. Вот уже больше 40 лет ученики школы ежегодно завоевывают медали международных олимпиад по математике. В 2023 году 239-й возглавил рейтинг лучших физико-математических школ страны, а три его воспитанника взяли золото на международном турнире Romanian Master of Mathematics. Последние 14 лет лицеем руководит Максим Пратусевич, на этом посту он был признан лучшим школьным директором России. А 5 лет назад учитель лицея Кирилл Сухов возглавил российскую сборную по олимпиадной математике. Под его руководством наши олимпиадники возвращают себе лидирующие позиции после спада в конце 2010-х.