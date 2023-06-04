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Наука и образование

«Собака.ru» объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и жизнь»

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Награждение лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» все ближе. Оно состоится 8 июня на Левашовском хлебозаводе. Редакция «Собака.ru» объявляет лауреатов в номинации «Наука и жизнь».

Александр Тоболь 

Вице-президент по технологиям и разработке VK

Вице-президент VK и техдир ВКонтакте играет в шахматы с четырех лет. Ко второму классу Александру пророчили лавры гроссмейтера, в пятом он начал писать компьютерные программы, а в восьмом перевел школу на диджитал-тестирование. Дальше работа в корпорации Dell-Emc и переезд на год в IT-стартап в США. Тоболь вернулся в Россию, теперь он запускает NFT, развивает технологии машинного обучения и ждет прихода постквантового мира.

Максим Пратусевич и Кирилл Сухов

Физико-­математический лицей ­№­239

Константин Рассохин

Физматлицей № 239 — феномен среди образовательных брендов Петербурга. Вот уже больше 40 лет ученики школы ежегодно завоевывают медали международных олимпиад по математике. В 2023 году 239-й возглавил рейтинг лучших физико-математических школ страны, а три его воспитанника взяли золото на международном турнире Romanian Master of Mathematics. Последние 14 лет лицеем руководит Максим Пратусевич, на этом посту он был признан лучшим школьным директором России. А 5 лет назад учитель лицея Кирилл Сухов возглавил российскую сборную по олимпиадной математике. Под его руководством наши олимпиадники возвращают себе лидирующие позиции после спада в конце 2010-х.

Анна Афанасьева 

Директор Фонда «Точка опоры»

Дана Сапарова

Глава благотворительного Фонда и автор документального проекта «Вдох вдох» о паралимпийцах уже 13 лет поддерживает  спортсменов с инвалидностью., стремясь делать спорт доступным каждому. За это время фонд оказал помощь  на сумму более 29 миллионов рублей, благодаря работе «Точки опоры» в Петербурге стали развиваться 30 видов адаптивного спорта и прошли важнейшие соревнования — первый фестиваль спорта детей-инвалидов и первый чемпионат России по рейсраннингу.

Команда НИИЭФА им. Д.В. Ефремова

Инженер Андрей Медников, ведущий исследователь Алексей Березовский, замначальника Андрей Бурсиков, инженер-исследователь Александра Сисемова, ведущий исследователь Дмитрий Глушаев, слесарь Анатолий Мельник

Александр Янтушев

Специалисты института НИИЭФА им. Д.В. Ефремова закончили работу над одной из важнейших частей экспериментального термоядерного реактора ITER и отправили ее во французский Прованс, где собирают эту уникальную установку. International Thermonuclear Experimental Reactor — один из крупнейших международных проектов, в котором участвует более десятка государств, включая РФ, США, Японию и страны Европы. Если запуск реактора будет успешным, человечество может получить технологию выработки экологически чистой энергии из почти неограниченного источника.

Александр Макаров 

Директор института Арктики и Антарктики

Лина Либо

В 2022-м из Петербурга в первое плавание отправилось уникальное научно-исследовательское судно — платформа «Северный полюс», позволившая возродить отечественную программу дрейфующих полярных станций. Она была специально сконструирована и построена для арктического и антарктического научно-исследовательского института. Важную роль в ее создании сыграл директор ААНИИ Александр Макаров. 

Владимир Хавинсон 

Ученый, геронтолог

Основатель и директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии разработал «Пептиды Хавинсона» — 13 уникальных лекарств-геропротекторов, которые помогли сохранить здоровье ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и замедлить старение более чем 112 миллионам человек по всему миру. Академик РАН занимается изучением нормализации активности генов больше 40 лет — вывел формулу долголетия и сейчас работает над лекарствами, которые в перспективе остановят болезни Альцгеймера и Паркинсона.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023:

Ювелирную компанию ALROSA Diamonds

Премиального петербургского девелопера Группу RBI

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Теги:
ТОП 50 2023 СПБ
Люди:
Александр Тоболь

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