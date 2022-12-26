В Новый год — с новыми силами. 7 книг о здоровье (ментальном и физическом!), которые стоит прочитать на каникулах

Кажется, невозможно найти человека, который прожил этот год без потрясений и проблем со здоровьем — физическими или ментальными. Забота о себе, здоровый образ жизни, профилактика эмоционального выгорания стали жизненно необходимыми навыками, которые стоит развивать, укреплять и использовать в наступающем году. «Собака.ru» вместе с издательством «Альпина Паблишер» сделали подборку книжных новинок о здоровье, которые помогут разобраться, как справляться с тревогой и депрессивными тенденциями, конструктивно рефлексировать, а не мучить себя самокопанием, как разговаривать с врачами на одном языке и заботиться о себе и близких еще лучше.
Полезная саморефлексия: Книга-практикум для искреннего разговора с собой
- Автор: Таня Степаненко
Саморефлексия — навык анализировать свои мысли, чувства и опыт, чтобы лучше узнать себя и в будущем принимать верные решения. Развитию этого полезного навыка посвящена книга Тани Степаненко, художницы и автора популярного блога Selfreflexia. Она признается, что искренний разговор с собой помог ей найти ответы на самые главные жизненные вопросы: «Кто я?», «Что я чувствую?», «Чего бы мне хотелось?». Она собрала в своей книге множество упражнений и заданий, письменных и творческих практик, которые помогут развить способность конструктивно рефлексировать: не заниматься болезненным самокопанием, а познавать себя. Книга разбита на главы. Читатели смогут разобраться, что помогает им в жизни, а что выступает условным противником, научатся справляться с испытаниями, осознавать свои истинные желания и попробуют составить план действий по достижению целей.
Быстрая самотерапия: Скорая помощь при тревоге, панике и стрессе
- Автор: Оливия Ремес
Оливия Ремес — исследователь в Кембриджском университете. Она несколько лет изучала факторы, которые влияют на скорость и эффективность восстановления после кризисов. Оливия обнаружила, что существует десять образов мышления и эмоций или «тяжелых душевных состояний», которые мешают быстро прийти в себя. С помощью ее книги читатели научатся распознавать такие состояния, справляться с ними и как можно быстрее восстанавливать душевное равновесие. Речь идет о нерешительности, отсутствии мотивации, стрессе, выгорании, одиночестве, разбитом сердце и других болезненных состояниях. Автор собрала множество научно обоснованных стратегий и предлагает читателям использовать их, чтобы выдохнуть, настроиться на позитивный лад, обрести уверенность в себе. Примечательно, что выполнение каждой техники не займет больше 20 минут, есть даже приемы, которые помогут совладать с тревогой, грустью или злостью за считанные минуты. «Читая эту книгу и осваивая предлагаемые в ней советы и приемы, вы почувствуете, как расслабляетесь, — в вас словно пробуждается некая мягкая сила. Вы станете испытывать удовлетворение от каждого прожитого дня и начнете постепенное преображение», — обещает Оливия Ремес.
Чай с психологом: Как победить тревогу, страхи и панику
Автор: Егор Егоров
Психолог, автор популярного подкаста «Чай с психологом» Егор Егоров специализируется на страхах, фобиях и панических атаках. Он использует краткосрочную стратегическую терапию, техники которой помогают людям быстро и эффективно справиться с эмоциональными проблемами. В своей книге Егор пишет, что в целом тревога и страх — полезные эмоции, которые защищают нас от необдуманных поступков, сигнализируют о потенциальной опасности. Поэтому желать избавиться от них раз и навсегда не стоит, но вот научиться управлять ими — однозначно важно. «Моя задача и цель этой книги — не избавить читателей от всех страхов, а помочь людям, у которых страхи наблюдаются в серьезной, развитой форме; показать им способы смягчить тревожность и вернуть страхи на контролируемый уровень», — объясняет психолог. Читатели разберутся, как именно возникает их тревога и почему выходит из-под контроля, начнут замечать первые симптомы и применять техники, чтобы задавить проблемы на корню. В книге представлено множество простых и понятных советов, которые помогут обрести крепкий психологический иммунитет.
Антивыгорание: Дневник для тех, кто устал уставать. 12-недельный план избавления от стресса и эмоционального истощения
Бэкс Спиллер
Бэкс Спиллер руководила собственным маркетинговым агентством, пока не столкнулась с серьезным эмоциональным выгоранием. После того, как ей удалось восстановиться, она продала бизнес и открыла Клуб антивыгорания, в котором вместе с командой специалистов в области ментального здоровья и бизнеса стала изучать тему психического истощения, чтобы помогать выгоревшим экс-трудоголикам приходить в себя. Один из ярких и полезных продуктов Бэкс Спиллер — подробный 12-недельный план избавления от стресса. Ежедневно заполняя дневник и выполняя простые упражнения, читатели смогут узнать причины своей усталости, пересмотреть образ жизни и вернуть энергию. В дневнике собраны вопросы для саморефлексии, творческие упражнения, полезные советы, трекеры привычек и настроения, а также материалы по медитации, дыхательным практикам и питанию.
Пять литров красного: Что необходимо знать о крови, ее болезнях и лечении
Михаил Фоминых
Врач-гематолог, онколог Михаил Фоминых простым языком написал о крови и кроветворении, симптомах заболеваний, современных методах диагностики и лечении. Эта книга заинтересует как действующих и будущих врачей, так и пациентов, которые хотят лучше разобраться в том, из чего состоит и как функционирует кровь. Доктор Фоминых рассказывает, как рождаются клетки крови, что такое гемостаз, что способны показать клинический анализ крови и биопсия, как сообщают о себе анемия, опухоли крови или дефицит тромбоцитов. Отдельные главы книги посвящены злокачественным болезням крови, их диагностике и лечению, и удивительным вещам из мира онкологии.
Правда и мифы о психосоматике: Как тело и психика влияют друг на друга
Наталья Фомичева
Клинический психолог Наталья Фомичева специализируется на психосоматических расстройствах и каждый день сталкивается с разными интерпретациями взаимосвязи между телом и психикой. Некоторые люди пытаются выздороветь, работая с эмоциями — например, прощают обиды, стараются не злиться; другие же, наоборот, отрицают связь между физическим и ментальным здоровьем. Как пишет психолог в книге «Правда и мифы о психосоматике», истина где-то посередине: эта связь существует, но ее законы до конца не изучены. Наталья предоставляет читателям максимально подробную и актуальную информацию о психосоматике, которая известна на сегодняшний день науке. Опираясь на исследования, собственный опыт и опыт клиентов, а также на здравый смысл, автор рассказывает, когда «первым начинает» тело, а когда — психика; как связаны физические и психические заболевания; может ли характер обусловить болезнь; что делать, если проблема есть, но врачи ничего не находят. Читатели узнают, когда стоит обратиться за помощью к психологу, правда ли, что рак и другие болезни возникают от тревоги или после сильного стресса, и что делать, чтобы оставаться здоровым.
Хорошее настроение: Руководство по борьбе с депрессией и тревожностью. Техники и упражнения
- Дэвид Бернс
В этой книге собраны техники когнитивно-поведенческой психотерапии, которые способны помочь людям справиться с плохим настроением — тревогой, депрессией, подавленностью, унынием, упадком сил. В первую очередь читателям предстоит поработать со своим мышлением: выявить дисфункциональные убеждения и мыслительные искажения, посмотреть на разные жизненные обстоятельства не через негативный фильтр, а более критический, рациональный — и попробовать найти альтернативы. Речь не идет о формировании позитивного мышления — автор книги, КПТ-психотерапевт Дэвид Бернс не предлагает начать думать, что жизнь всегда прекрасна, скорее он призывает тестировать свои мысли на реалистичность, учиться снижать интенсивность своих эмоций и принимать решения не под их влиянием, а ориентируясь на жизненные ценности. «Хорошее настроение» — практическая книга, ее стоит не просто читать, а последовательно выполнять представленные техники чтобы облегчить эмоциональное состояние и улучшить настроение.
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