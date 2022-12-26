В Новый год — с новыми силами. 7 книг о здоровье (ментальном и физическом!), которые стоит прочитать на каникулах

Наталья Фомичева

Клинический психолог Наталья Фомичева специализируется на психосоматических расстройствах и каждый день сталкивается с разными интерпретациями взаимосвязи между телом и психикой. Некоторые люди пытаются выздороветь, работая с эмоциями — например, прощают обиды, стараются не злиться; другие же, наоборот, отрицают связь между физическим и ментальным здоровьем. Как пишет психолог в книге «Правда и мифы о психосоматике», истина где-то посередине: эта связь существует, но ее законы до конца не изучены. Наталья предоставляет читателям максимально подробную и актуальную информацию о психосоматике, которая известна на сегодняшний день науке. Опираясь на исследования, собственный опыт и опыт клиентов, а также на здравый смысл, автор рассказывает, когда «первым начинает» тело, а когда — психика; как связаны физические и психические заболевания; может ли характер обусловить болезнь; что делать, если проблема есть, но врачи ничего не находят. Читатели узнают, когда стоит обратиться за помощью к психологу, правда ли, что рак и другие болезни возникают от тревоги или после сильного стресса, и что делать, чтобы оставаться здоровым.