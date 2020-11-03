Что такое система маркировки лекарств, которую все обсуждают, и как она привела к дефициту в петербургских аптеках

директор департамента по экономической безопасности ГЕРОФАРМ

Мы присоединились к проекту по маркировке в конце 2016 года, еще на стадии его обсуждения. Любая система, до того, как ее запустят в штатном режиме, требует многочисленных тестов и доработок. И нужны первопроходцы, которые бы давали обратную связь и участвовали в её улучшении. Понимая всю важность проекта, мы включились на старте, затраты на оборудование и подготовку ПО составили около 20 млн руб.

В наш портфель входят жизненно необходимые лекарства, и на горячую линию часто поступают звонки от пациентов с просьбой предоставить документы качества или проверить существование той или иной серии препарата. С появлением ФГИС МДЛП (системы маркировки движения лекарственных препаратов — прим. Ред.) пациенты могут сами проверить подлинность препарата через приложение «Честный знак». А мы можем в реальном времени отслеживать запасы наших препаратов у дистрибьюторов, чтобы свести к минимуму их нехватку в том или ином регионе.

К сожалению, эти преимущества системы нивелируются участившимися сбоями в ее работе — недоступность ФГИС МДЛП может быть от нескольких часов до суток. Это парализует работу с маркированной продукцией по всей стране, помимо этого, после сбоев возникают ошибки системы. Часть препаратов исчезают из реестра лекарств в личном кабинете, некоторые процессы изначально не были реализованы в системе. Все это приводит к дополнительным временным и трудозатратам сотрудников.

В службу техподдержки мы обращаемся по нескольку раз в день. Помимо ошибок, возникающих после сбоев системы, часть обращений связаны с некорректной интеграцией информации между ФГИС МДЛП и различными ресурсами федеральных органов исполнительной власти (Росздравнадзор, Минздрав, Минпромторг и др.), а также изменением данных по товару и консультациями по особенностям тех или иных операций, которые не описаны в паспортах процессов.

Оперативность решения обращений в службу техподдержки пока оставляет желать лучшего, видимо ввиду их многочисленности. Редкий случай, когда проблема решается в течение 1-2 дней. Периодически приходится напоминать о необходимости срочного разрешения возникших сложностей.