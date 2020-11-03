Из-за сбоев в системе маркировки лекарств петербургские аптеки этой осенью оказались практически парализованы. Цифровые технологии должны были помочь следить за подлинностью препаратов, но в итоге привели к коллапсу и дефициту медикаментов — в том числе популярных антибиотиков. О том, что не так с системой, почему работу с ней решили упростить и значит ли это, что проблема решена, «Собака.ru» узнала у Виктории Пресняковой, исполнительного директора Ассоциации Независимых Аптек.
Что такое система маркировки лекарств, которую все обсуждают, и как она привела к дефициту в петербургских аптеках
Что такое система маркировки лекарств и зачем ее ввели?
Система подразумевает, что с помощью специальных кодов формата Data Matrix, нанесенных на упаковки лекарств, можно отследить весь их путь — начиная от производства, заканчивая отпуском в больнице или аптеке.
Идея была благая — подразумевалось, что с помощью системы маркировки удастся полностью пресечь перепродажи стационарных лекарств и оборот фальсификата. Например, каждый покупатель с помощью специального приложения сможет увидеть, не купил ли он поддельное лекарство. По сути такая же система маркировки действует на рынке шуб и алкогольной продукции. Но мы предупреждали, что лекарственный рынок куда более сложный и зарегулированный.
Когда аптеки столкнулись с проблемами при работе в системе?
Система с самого начала выдавала очень много ошибок. При этом для того, чтобы подготовиться к работе с ней, производители и аптеки потратили много денег и сил. Фармзаводы закупили новое оборудование, аптеки за свой счет заказывали специальное программное обеспечение для работы. Но в итоге система просто висит! Оператор-ЦРПТ пытается решать технические проблемы и реагировать на обращения, но это не дает результата. Время приема товара увеличилось в десятки раз.
В итоге огромное количество лекарств, которые физически есть в наличии, скопились в карантинных зонах на каждом этапе товаропроводящей цепи. Чтобы хоть как-то совладать с системой, аптекари на протяжении последних недель пытаются работать с ней по ночам. Потому что в это время нагрузка не такая большая и есть шансы обработать документы.
И если в аптеках карантинные зоны небольшие, то у дистрибьюторов там лежат десятки тысяч упаковок лекарств. В разы уменьшилась производительность на фармпроизводствах.
Андрей Ахантьев
директор департамента по экономической безопасности ГЕРОФАРМ
Мы присоединились к проекту по маркировке в конце 2016 года, еще на стадии его обсуждения. Любая система, до того, как ее запустят в штатном режиме, требует многочисленных тестов и доработок. И нужны первопроходцы, которые бы давали обратную связь и участвовали в её улучшении. Понимая всю важность проекта, мы включились на старте, затраты на оборудование и подготовку ПО составили около 20 млн руб.
В наш портфель входят жизненно необходимые лекарства, и на горячую линию часто поступают звонки от пациентов с просьбой предоставить документы качества или проверить существование той или иной серии препарата. С появлением ФГИС МДЛП (системы маркировки движения лекарственных препаратов — прим. Ред.) пациенты могут сами проверить подлинность препарата через приложение «Честный знак». А мы можем в реальном времени отслеживать запасы наших препаратов у дистрибьюторов, чтобы свести к минимуму их нехватку в том или ином регионе.
К сожалению, эти преимущества системы нивелируются участившимися сбоями в ее работе — недоступность ФГИС МДЛП может быть от нескольких часов до суток. Это парализует работу с маркированной продукцией по всей стране, помимо этого, после сбоев возникают ошибки системы. Часть препаратов исчезают из реестра лекарств в личном кабинете, некоторые процессы изначально не были реализованы в системе. Все это приводит к дополнительным временным и трудозатратам сотрудников.
В службу техподдержки мы обращаемся по нескольку раз в день. Помимо ошибок, возникающих после сбоев системы, часть обращений связаны с некорректной интеграцией информации между ФГИС МДЛП и различными ресурсами федеральных органов исполнительной власти (Росздравнадзор, Минздрав, Минпромторг и др.), а также изменением данных по товару и консультациями по особенностям тех или иных операций, которые не описаны в паспортах процессов.
Оперативность решения обращений в службу техподдержки пока оставляет желать лучшего, видимо ввиду их многочисленности. Редкий случай, когда проблема решается в течение 1-2 дней. Периодически приходится напоминать о необходимости срочного разрешения возникших сложностей.
С таким вызовом фарминдустрия еще не сталкивалась?
Нет, но мы прогнозировали этот вызов. Система изначально была очень громоздкая, и когда ее запускали в условиях COVID-19, оставалось много нерешенных вопросов, непрописанных процедур и схем. В мае 10 ведущих отраслевых ассоциаций направили письмо президенту РФ Владимиру Путину о том, что нельзя запускать систему во время пандемии. Наше письмо до президента не дошло, было перенаправлено в правительство и осталось без обратной связи.
В аптеках уже наблюдается конкретный дефицит лекарств? И по каким позициям?
Самая тяжелая ситуация в отдаленных регионах России. Например, в аптеках Хакасии дефицит по более 30 позициям — в том числе нет дексаметазона, преднизолона, множества антибиотиков и жизненно важных лекарств.
А что в Петербурге?
Из петербургских аптек нам тоже приходят запросы. На данный момент вы не найдете в свободной продаже Клексан, Сумамед и Азитромицин — эти препараты используются для лечения COVID-19, и их дефицит связан не только с повышенным спросом во время пандемии, но и с проблемами из-за маркировки лекарств. Аптека осталась один на один с покупателем, которому она вынуждена отказывать в помощи. И даже если препарат есть на складе, но находится в карантинной зоне — значит его нельзя продать.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает мониторинг перемещения медикаментов. Это значит, что проблема решена и все могут выдохнуть?
Мы надеемся, что это поможет восполнить дефицит препаратов в течении ноября. Но пока фармацевтическая отрасль только изучают меры правительства. С моей точки зрения, это только временная мера и она может помочь только в краткосрочной перспективе. В дальнейшем вся система ФГИС МДЛП требует серьезного пересмотра — как технического, так и организационного.
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