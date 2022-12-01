«Не напрасно» создал интерактивную онлайн-гирлянду. Она не только дарит подарки, но и рассказывает о работе фонда

Платформа «Все не напрасно», которая предоставляет комплексную информационную поддержку в вопросах онкологии, была запущена 1 декабря 2021 года. Как рассказали «Собака.ru» в фонде, за это время сервисами экосистемы воспользовались более 1 миллиона 698 тысяч человек, эксперты ответили на 2900 заявок, создали справочники по 8 видам рака и раздел с общими вопросами про рак, а также выпустили в общей сложности около 600 научно-просветительских статей на своих медиа-площадках.

Каждый день на протяжении всего декабря интерактивная онлайн-гирлянда будет рассказывать о деятельности платформы и публиковать интересные факты, представлять данные статистики и полезные материалы, которыми сможет воспользоваться любой желающий. Также внутри нее спрятаны сюрпризы и подарки.

Так, 1 декабря пользователи могут скачать обои с календарем для телефона и рабочего стола от «Все на напрасно». В последующие дни станут доступны тематические стикеры, промокоды от партнеров, памятки, которые помогут заботиться о своем здоровье, поздравления от врачей-онкологов, а также предновогодний плейлист от сотрудников и экспертов фонда.