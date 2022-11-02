10 главных мифов о том, что можно и нельзя беременным: от УЗИ до косметика от растяжек

Будущим мамам нельзя вакцинироваться

Это неправда. Во время беременности рекомендуется вакцинироваться от гриппа, ковида и коклюша. Это связано с тем, что беременные женщины относятся к группе риска по осложнениям гриппа и коронавируса, которые могут быть опасными для плода. А коклюш протекает у маленьких детей очень тяжело и часто сопровождается дыхательной и сердечной недостаточностью.

Если сделать прививки, антитела матери защитят младенца в первые месяцы жизни, до того, как он будет вакцинирован. Кроме того, по эпидпоказаниям можно получить вакцины от гепатитов A и B, менингита и гемофильной инфекции, пневмококка, полиомиелита и бешенства.