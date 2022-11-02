10 главных мифов о том, что можно и нельзя беременным: от УЗИ до косметика от растяжек

Во время планирования и беременности женщины сталкиваются с огромным количеством мифов и предрассудков. Причем, иногда их можно услышать даже от медиков. Руководитель гинекологической службы Lahta Woman, акушер-гинеколог и номинантка премии «Новые имена в медицине» 2022 Екатерина Хиврич рассказывает, что внушают будущим мамам и почему в это не надо верить.
Будущим мамам нельзя вакцинироваться
Это неправда. Во время беременности рекомендуется вакцинироваться от гриппа, ковида и коклюша. Это связано с тем, что беременные женщины относятся к группе риска по осложнениям гриппа и коронавируса, которые могут быть опасными для плода. А коклюш протекает у маленьких детей очень тяжело и часто сопровождается дыхательной и сердечной недостаточностью.
Если сделать прививки, антитела матери защитят младенца в первые месяцы жизни, до того, как он будет вакцинирован. Кроме того, по эпидпоказаниям можно получить вакцины от гепатитов A и B, менингита и гемофильной инфекции, пневмококка, полиомиелита и бешенства.
ОРВИ при беременности очень опасны, а принимать никакие лекарства нельзя
Не стоит паниковать. Чаще всего ОРВИ при беременности протекает без осложнений. Если вы заболели, следуйте обычным современным рекомендациям по лечению ОРВИ: увлажняйте и промывайте слизистые носа, полоскайте горло, увлажняйте помещение, пейте много жидкости. При подъеме температуры выше 38 С, головной и мышечной боли принимайте парацетамол или ибупрофен.
Эти препараты абсолютно безопасны при беременности, а вот высокая температура чревата осложнениями. Что принимать не стоит? Антибиотики: ОРВИ вызывается вирусами, к ним нечувствительными, лекарства для иммунитета, отхаркивающие, противокашлевые или антигистаминные препараты, — все эти средства не имеют доказанной эффективности при ОРВИ.
Нужно обязательно принимать поливитамины
Большинство нужных витаминов женщина может получать вместе с едой, питаясь разнообразно и сбалансировано с достаточным количеством овощей и фруктов. Как правило, всем беременным назначается лишь профилактический прием витамина D и йода. Прием поливитаминов, Омега-3, препаратов железа или витаминов A, E, C при нормальном течении беременности не рекомендован. Только врач-гинеколог может назначить дополнительный прием витаминов по результатам анализов.
Сохранить красоту помогут кремы от растяжек и другая «беременная» косметика
Никакие косметические средства не могут повлиять на состояние кожи и мышц живота после беременности и родов. Главные факторы в этом вопросе: наследственность, уровень физической активности и состояние мышц женщины до и во время беременности.
Для снятия отеков можно пить разные травки и мочегонные препараты
Важно помнить, что прием любых препаратов или безобидных трав нужно обязательно предварительно оговаривать с врачом-гинекологом, который ведет беременность. Травы обладают сильными лекарственными свойствами и могут повлиять на состояние матери и плода сильнее, чем кажется. Если вас что-то беспокоит, лучше обсудить это с врачом, он обязательно подберет безопасные и эффективные средства, чтобы сделать течение беременности более комфортным.
УЗИ нужно делать как можно реже, излучение вредно для плода
В 2009 году был проведен систематический обзор 41 исследования, который не выявил связи между УЗИ и неблагоприятными исходами для матери и плода, нарушением физического или неврологического развития ребенка, риском развития злокачественных новообразований или нарушением умственной деятельности.
УЗИ — очень ценный метод диагностики в акушерстве, позволяющий своевременно выявить отклонения в течении беременности, развитии малыша, диагностировать врожденные пороки развития, а при внематочной беременности даже спасти женщине жизнь.
Эпидуральная анестезия во время родов не рекомендована и опасна
Нет, это не так. Эпидуральная анестезия относительно безопасная процедура, которая может быть назначена по показаниям: низкий болевой порог у женщины и ряд других состояний.
Разрывы будут в любом случае, так что гимнастика или массаж промежности неэффективны
Как ни удивительно, особенно что касается второго пункта, — это миф. Согласно исследованиям разной степени масштабности и систематическим обзорам, как гимнастика, так и пальцевой массаж промежности в третьем триместре снижают вероятность травмы и эпизиотомии (хирургическом надрезе) при родах. Главное — знать, как правильно их делать и в каких случаях они противопоказаны.
С первого дня беременности нельзя спать на спине
Это утверждение верно лишь частично. На спине не рекомендуется спать с 24 недели беременности. До этого времени такое положение во сне неопасно. Есть исследования, которые подтверждают, что после 24 недели сон на спине действительно может увеличить риски внутриутробной гибели плода.
Ношение бандажа при беременности может навредить малышу
Нет ни одного исследования, которое бы показало, что ношение бандажа может каким-то образом повлиять на исход беременности. В то же время стоит сказать, что и доказательства его эффективности ограничены. Однако некоторым женщинам дополнительная поддержка и правда помогает избавиться от тяжести и болей в спине. Если вы хотите попробовать, важно соблюдать два правила: покупайте бандаж в специализированном магазине и носите его не более двух часов подряд.
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