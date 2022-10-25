На «Госуслугах» появились сервисы для доноров

Сообщается, что доноры смогут увидеть историю совершенных донаций, узнать результаты анализов крови по каждой из них, скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха. Вскоре сервис также позволит записываться на сдачу крови дистанционно.

«Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными заболеваниями крови. Для многих из них это единственный шанс выздороветь», – говорится в сообщении Минцифры.

Так, для записи в регистр нужно:

выбрать на карте удобный рекрутинговый центр и подать заявление;

дождаться, когда центр свяжется с вами и назначит удобное время визита;

если противопоказаний не будет, вас включат в регистр, вы получите соответствующее уведомление на Госуслугах.

Ранее Олег Тиньков рассказал о первой личной встрече с жительницей Германии Сандрой, ставшей для него донором костного мозга.