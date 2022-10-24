Олег Тиньков впервые встретился со своими донором костного мозга. Осторожно — очень трогательно!

Олег Тиньков рассказал о первой личной встрече с жительницей Германии Сандрой, ставшей для него донором костного мозга. Он встал перед ней на колени. Диагноз лейкемия Тинькову поставили три года назад, в 2020-м он перенес трансплантацию костного мозга, а позже сообщил о полной ремиссии.
«Было очень эмоционально, это вероятно так круто сохранить чью-то жизнь… Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки молодцы… усвоили все исторические уроки, и теперь, пожалуй, самые человечные в Европе», – написал Тиньков в соцсетях.
Напомним, в октябре 2019 года у основателя и главы совета директоров «Тинькофф банк» Олега Тинькова диагностировали острую форму лейкемии. Все это время он боролся с болезнью и сопутствующей проблемой — он переболел новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Также из-за химиотерапии Тиньков потерял волосы. Поддерживали бизнесмена друзья и подписчики.
В феврале 2021 года Олег Тиньков основал «Фонд семьи Тиньковых», чтобы помогать людям, которым диагностировали рак. Он развивает три проекта в рамках деятельности фонда: строит 19 диагностических лабораторий по всей стране, разрабатывает масштабную программу обучения среднего медперсонала, занимается составлением федерального регистра доноров костного мозга или гемопоэтических клеток.
Летом 2021 года «Фонд семьи Тиньковых» объявил о стратегическом партнерстве с Фондом борьбы с лейкемией, чтобы «лучше, качественнее, душевнее и в других масштабах» помогать людям с раковыми заболеваниями.
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