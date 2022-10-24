Олег Тиньков впервые встретился со своими донором костного мозга. Осторожно — очень трогательно!

В феврале 2021 года Олег Тиньков основал «Фонд семьи Тиньковых», чтобы помогать людям, которым диагностировали рак. Он развивает три проекта в рамках деятельности фонда: строит 19 диагностических лабораторий по всей стране, разрабатывает масштабную программу обучения среднего медперсонала, занимается составлением федерального регистра доноров костного мозга или гемопоэтических клеток.

Летом 2021 года «Фонд семьи Тиньковых» объявил о стратегическом партнерстве с Фондом борьбы с лейкемией, чтобы «лучше, качественнее, душевнее и в других масштабах» помогать людям с раковыми заболеваниями.