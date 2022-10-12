Профилактика: какие продукты лучше не есть? А цветы не навредят?

Профилактика сезонной осенней аллергии в первую очередь состоит в своевременном обращении к врачу. Если еще не знаете, что у Вас есть аллергия — к терапевту или педиатру. А если диагноз подтвержден, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу.

«Пациенту с подозрением на осеннюю (грибковую или пыльцевую) аллергию лучше воздерживаться от употребления продуктов, в которых может завестись плесень. Это домашние консервы, соленья, сухофрукты (при ненадлежащем их хранении), варенье, квас, другие напитки на основе процесса брожения, грибы. При наличии уже подтвержденной аллергии на пыльцу сорных трав (полынь, лебеда, амброзия и др.) из рациона питания исключаются семечки подсолнечника, подсолнечное масло (нерафинированное) и продукты, его содержащие (майонез, горчица, халва), ограничиваются: дыня, арбуз, цитрусовые, томаты, огурцы, цикорий», — говорит доктор.

Комнатные растения, если они не относятся к виду тех растений, на которые выявлена аллергия, обычно не становятся причиной аллергических реакций, однако, для пациентов, страдающих любыми видами сезонной аллергии, лучше минимизировать число комнатных растений в спальне, а еще лучше — выделить для них отдельную комнату.