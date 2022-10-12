Весенняя аллергия — это, можно сказать, классика. Но осенью она не пропадает, а, наоборот, может активизироваться. Вместе с врачами разобрались, как проявляется «осенняя аллергия», как от нее защититься и не перепутать с ОРВИ.
Почему аллергия может возникать осенью?
«Осенью могут обостриться аллергические заболевания, спровоцированные не только воздействием аллергенов, но и быстрым ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Через поврежденные, воспаленные слизистые оболочки аллергенам попадать в организм легче», — объясняет Андрей Образцов, аллерголог, иммунолог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Аллергены осенью почти не отличаются от весенних и летних — это пыльца растений, споры плесневых микрогрибов. «Если в начале осени долго стоит теплая и сухая погода, некоторые травы могут цвести повторно, и это может провоцировать появление симптомов у людей с поллинозом. Уровень пыльцы разных растений в окружающем воздухе можно отследить по данным пыльцевого мониторинга на специальных интернет-ресурсах. А при быстром похолодании и высокой влажности, напротив, плесневые аллергены в большом количестве могут присутствовать в опавшей листве деревьев. Тогда именно такая аллергия может занять лидирующие позиции», — говорит Марина Вершинина, ведущий эксперт CMD.
Симптомы осенней аллергии
«Проявления такие же, какие бывают у аллергиков весной: заложенность носовых ходов, отек, затруднение дыхания через нос, покраснение глаз, слезотечение, чихание, кашель, обильные выделения из носа. К слову, аллергия на споры грибов может проявляться не только осенью, но и самой ранней весной, при оттаивании снега и обнажении прошлогодней опавшей листвы, в которой и размножается грибок», — отмечает Образцов.
Профилактика: какие продукты лучше не есть? А цветы не навредят?
Профилактика сезонной осенней аллергии в первую очередь состоит в своевременном обращении к врачу. Если еще не знаете, что у Вас есть аллергия — к терапевту или педиатру. А если диагноз подтвержден, нужно обратиться к аллергологу-иммунологу.
«Пациенту с подозрением на осеннюю (грибковую или пыльцевую) аллергию лучше воздерживаться от употребления продуктов, в которых может завестись плесень. Это домашние консервы, соленья, сухофрукты (при ненадлежащем их хранении), варенье, квас, другие напитки на основе процесса брожения, грибы. При наличии уже подтвержденной аллергии на пыльцу сорных трав (полынь, лебеда, амброзия и др.) из рациона питания исключаются семечки подсолнечника, подсолнечное масло (нерафинированное) и продукты, его содержащие (майонез, горчица, халва), ограничиваются: дыня, арбуз, цитрусовые, томаты, огурцы, цикорий», — говорит доктор.
Комнатные растения, если они не относятся к виду тех растений, на которые выявлена аллергия, обычно не становятся причиной аллергических реакций, однако, для пациентов, страдающих любыми видами сезонной аллергии, лучше минимизировать число комнатных растений в спальне, а еще лучше — выделить для них отдельную комнату.
Это точно аллергия? А может ОРВИ?
Сезонную аллергию часто путают с простудными явлениями. Обычно к аллергологу идут уже тогда, когда неприятные симптомы (насморк, чихание, кашель) продолжаются слишком долго по мнению самого пациента или его лечащего врача терапевта. Однако есть особенности, которые характерны в основном только для аллергических реакций.
«В первую очередь, это зуд в носу, предшествующий чиханию, обильные выделения из носа прозрачной слизи (также бывает и в первые дни ОРВИ), но при респираторной инфекции через несколько дней выделения из носа становятся более густыми и могут даже окрашиваться в зеленый или желтый цвет. При аллергии этого не бывает, а выделения из носа остаются водянистыми, прозрачными. Есть простой и совершенно не затратный способ первой диагностики в подобном случае. Он называется — риноцитограмма, или мазок из носа на микроскопию эозинофилов. Главное условие — нельзя перед сдачей этого анализа назначать самому себе какие-то капли (спреи) в нос от аллергии. Надо сдать этот быстровыполнимый анализ и прийти на прием с результатом к врачу. Можно также сдать клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Для первичной диагностики этого будет достаточно, а более подробное, углубленное обследование назначит уже врач аллерголог-иммунолог при наличии показаний», — объясняет Образцов.
А как лечить?
Самому — никак. Принципы и способы лечения сезонной (осенней) аллергии должен определить врач. «Пациенту следует быть морально готовым к тому, что лечение будет длительным. Антигистаминные препараты, которые, увы, продаются без рецепта в любой аптеке, могут лишь принести временное облегчение, но не устранят причины заболевания. Для того, чтобы надолго забыть про аллергию, понадобится терпение и готовность проходить длительный курс лечения», — говорит врач.
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