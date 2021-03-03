Съедобная угроза: чем разница между пищевой аллергией, непереносимостью и чувствительностью?

Пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость чаще всего связана с неспособностью вашего ЖКТ переваривать определенные продукты. Самый распространенный пример — лактозная недостаточность. С возрастом в кишечнике снижается выработка фермента лактазы (главного разрушителя лактозы): в итоге ваш пищеварительный тракт не может справиться с избыточным количеством молочной продукции. В итоге после стакана молока или сливочного пломбира вы можете ощутить вздутие или бурление в животе. Исследования показали, что более 65% взрослых людей плохо справляются с перевариванием молочного сахара.

Не лактозой единой: например, кто-то испытывает неприятные ощущения в животе после употребления белого хлеба или репчатого лука. Главная рекомендация врачей-гастроэнтерологов в такой ситуации — доверять своим ощущениям и знать порог чувствительности, после которого возникают симптомы. Пищевая непереносимость проявляет себя в случаях, когда вы съедаете значительное количество запретного продукта — в отличие от пищевой аллергии, при которой даже его следы могут вызвать реакцию.