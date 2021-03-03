18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Съедобная угроза: чем разница между пищевой аллергией, непереносимостью и чувствительностью?

Реакции на неподходящую именно вам еду могут быть разными — от вздутия живота и тошноты, до мозгового тумана (!) и отека Квинке. Объясняем, как отличить пищевую непереносимость от аллергии и можно ли  определить чувствительность к конкретным продуктам с помощью тестов и диеты.

  • Пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость чаще всего связана с неспособностью вашего ЖКТ переваривать определенные продукты. Самый распространенный пример — лактозная недостаточность. С возрастом в кишечнике снижается выработка фермента лактазы (главного разрушителя лактозы): в итоге ваш пищеварительный тракт не может справиться с избыточным количеством молочной продукции. В итоге после стакана молока или сливочного пломбира вы можете ощутить вздутие или бурление в животе. Исследования показали, что более 65% взрослых людей плохо справляются с перевариванием молочного сахара. 

Не лактозой единой: например, кто-то испытывает неприятные ощущения в животе после употребления белого хлеба или репчатого лука. Главная рекомендация врачей-гастроэнтерологов в такой ситуации — доверять своим ощущениям и знать порог чувствительности, после которого возникают симптомы. Пищевая непереносимость проявляет себя в случаях, когда вы съедаете значительное количество запретного продукта — в отличие от пищевой аллергии, при которой даже его следы могут вызвать реакцию.

При непереносимости лактозы необязательно отказываться от любой молочки: чем выше жирность продукта, тем ниже содержание в ней молочного сахара. Ряженка будет переноситься лучше, чем кефир, а в жирной сметане меньше лактозы, чем в обезжиренной. Твердые сыры никогда не содержат лактозу, а вот рассольные вроде моцареллы — уже содержат. 

  • Пищевая аллергия

В основе пищевой аллергии лежит совершенно иной механизм: иммунная система ошибочно воспринимает белки, содержащиеся в определенных продуктах, как угрозу. Самые частые аллергены — это молоко, яйца, арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, часть фруктов и овощей. Симптомы пищевой аллергии развиваются очень быстро и могут быть очень серьезными — зуд и отечность во рту, горле или ушах, крапивница, одышка, понижение давления и даже отек Квинке.

Если у вас хотя бы раз было что-то подобное, стоит обратиться к врачу — он назначит вам тестирование для выявления конкретной угрозы и даст рекомендации по профилактике. Именно ради людей с пищевой аллергией на упаковках многих продуктов указывается «не содержит орехов», «не содержит яиц»: вникать в состав блюд для них жизненно важно.

  • Целиакия (глютеновая энтеропатия)

Целиакия — это не аллергия и не пищевая непереносимость, а серьезное аутоиммунное заболевание. Иммунная система человека с целиакией, сталкиваясь с белком глютеном, направляет силы против самого организма, поражая кишечник и другие органы. В Европе в силу генетических причин целиакией страдает каждый 100-й житель, в России ее распространенность в разы меньше. В случае с целиакией (диагностированной врачом!) единственное решение — это полный отказ от глютена, который содержится в различных зерновых и многих обработанных продуктах.

Вы можете отказаться от глютена, если чувствуете себя без него лучше. Но это не значит, что это обязательная и пожизненная диета. Важную роль играет количество употребляемого продукта — при повышенной чувствительности к глютену человек может спокойно переносить его в небольших дозах, в отличие от аллергиков и пациентов с целиакией, для которых безглютеновая диета должна соблюдаться очень строго.

  • Пищевая чувствительность

После употребления некоторых продуктов вы может испытывать неприятные — но никак не связанные с пищевой непереносимостью, пищевой аллергией или целиакией — симптомы. Хотя в научном сообществе по-прежнему есть разногласия на тему того, что именно происходит в организме человека с пищевой чувствительностью, похоже, что воздействие определенных продуктов питания может вызвать иммунную реакцию, которая вызывает множество симптомов. Они не опасны для жизни, могут быть весьма неприятными — боль в суставах, боль в животе, усталость, сыпь и мозговой туман — и нарушать ваше качество жизни.

Ряд компаний производят тесты на пищевую чувствительность (в России их обычно называют тестами на пищевую непереносимость — прим. Ред.), предлагая определять реакцию на продукты по уровню антител IgG. Однако подобные исследования по-прежнему не рекомендованы научным сообществом — например, на их неинформативность указывает Британская диетическая ассоциация (BDA).

Пока что единственный инструмент для определения продуктов, которые вам не подходят — это «элиминационная диета». Она сложна в применении, абсолютно не высокотехнологична и далека от совершенства: в рамках такой диеты из рациона на 2-4 недели удаляют вызывающие подозрение продукты, затем вновь включают их в рацион и наблюдают за симптомами. Вести подобные исследования имеет смысл с врачом-диетологом, который исключит другие причины плохого самочувствия. Хорошая новость: неприятные реакции на продукты, особенно пищевая чувствительность, со временем могут исчезать, так как наше тело, иммунная система и микробиом кишечника постоянно меняются.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты