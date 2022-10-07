ФОМ: 70% россиян пребывают в состоянии тревожности

В исследовании приняли участие 1500 респондентов из 53 субъектов России. Им был задан вопрос: «Какое настроение, по Вашему мнению, преобладает сегодня среди ваших родных, друзей, коллег, знакомых — спокойное или тревожное?»

Как показывают данные, в начале сентября уровень тревожности в российском обществе был значительно ниже. Так, 18 сентября опрос показал, что 57% россиян пребывают в тревожном состоянии, а 35% — в спокойном.

Однако после 21 сентября показатели стали расти. К октябрю тревожность стали испытывать 70% россиян.

Ранее стало известно, что в России в период с 19 по 25 сентября выросли продажи антидепрессантов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года, в денежном выражении спрос увеличился в 2,2 раза (до 213,8 млн рублей) и на 80% в натуральном выражении (до 289,2 тыс. упаковок).