В России в 2,2 раза выросли продажи антидепрессантов

«Объем аптечных продаж снотворных и успокоительных препаратов с 19 по 25 сентября 2022 года увеличился на 41% в денежном выражении (до 274,8 млн рублей) и на 10% в натуральном (до 2,3 млн упаковок) по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом в течение предыдущих четырех недель натуральные продажи таких препаратов снижались на 8-19%, а продажи в денежном выражении росли не более чем на 13%», – приводит данные исследования информагентство.

Причинами такого ажиотажа стали геополитическая и экономическая ситуация, а также сезонность, считают эксперты. Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова сообщила ТАСС, что россияне приобретают не только безрецептурные, но и рецептурные препараты. По словам врачей, многие пациенты обращаются к ним с подобными недугами впервые.

Ранее сообщалось, что уровень тревожности в российском обществе достиг почти 70%. Всего за неделю он вырос более чем на треть.