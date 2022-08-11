В Петербурге выявили новый (первый в мире!) штамм коронавируса «русский дельтакрон». Что о нем известно? Он очень опасен?

В четверг, 11 августа, стало известно, что в Петербурге выявлен новый штамм коронавируса — гибрид «дельты» и «омикрона». Об открытии журналистам рассказал ученый-генетик Дмитрий Прусс. «Собака.ru» поговорила с ним о том, что это за новый вариант вируса, чем он может быть опасен и не с ним ли связана новая волна заболеваемости?
Итак, вы открыли новый штамм. Наверное, нам стоит поздравить вас с этим открытием. Расскажите, как проходило исследование, в ходе которого он был обнаружен?
Институт гриппа имени Смородинцева регулярно отслеживает штаммы вируса по городским больницам и по другим учреждениям, где берут анализы на ковид. Примерно раз в несколько недель полученные результаты загружают в международные базы данных, где специалисты из разных стран могут помочь с их анализом.
Впервые странный штамм, похожий на смесь «дельты» и «омикрона», заметили в загрузке от 4 июля, но сами образцы были старше — это еще июньские анализы. Однако тогда исследователи усомнились в том, что речь идет о новом штамме. Они решили, что произошла техническая ошибка. Уверенности в этом добавлял и тот факт, что «дельта» к тому времени уже практически не распространялась по миру, ее вытеснили другие штаммы.
В результате реальное открытие задержалось до следующей загрузки, которая состоялась 31 июля. Там «странные» данные появились вновь. Тогда ученые все проверили, исключили все возможности ошибок и выяснили, что это действительно довольно необычный гибрид «омикрона» и «дельты».
Расскажите о самом «дельтакроне». Как он появился?
Новые штаммы возникают из-за того, что часть генома одного штамма, допустим, «дельты», оборвалась при копировании внутри клетки зараженной одновременно несколькими вариантами вируса (такое нередко случается). Оборванная копия, «решила» достроится уже по другому штамму. В результате одна часть генома у получившейся копии от одного штамма, а вторая — от другого.
Чем «дельтакрон» отличается от других штаммов?
Все они содержат разные кусочки геномов от одного из штаммов. Если представить РНК вируса как линию, то питерский «дельтакрон» состоит из 3 частей, то есть голова и хвост от одного штамма, а середина — от другого.
В результате новый штамм унаследовал разные гены, отвечающие за те или иные свойства вируса от разных штаммов. Даже самый хорошо известный ген S, который формирует шипы вируса (с их помощью он приклепляется к клетке — Прим.ред.) у этого штамма гибридный. Поэтому предсказать, что он будет делать довольно трудно, но он может обладать определенной комбинацией свойств «дельты» и «омикрона». В худшем варианте он может унаследовать более неприятные свойства от обоих «родителей».
О каких свойствах может идти речь?
Гипотетически, если ребенок от двух штаммов унаследует все самое крутое от своих родителей (что как правило не случается), то он сможет также легко преодолевать иммунитет вакцинированных и переболевших, как это делал «омикрон», при этом приводя к более тяжелому течению болезни, как это делала «дельта».
Это было бы, конечно, неприятно, хотя учитывая, сколько за последнее время прокатилось волн, ожидать что даже такой неприятный вирус приведет к чему-то катастрофическому, в принципе не приходится. Даже если штамм получится особенно «жестким» ему придется справляться с многослойным иммунитетом, где люди прививались, болели (часто не по одному разу) и каким-то образом это позволит компенсировать более опасные свойства, если они появятся.
Шансы на то, что они появятся — минимальные?
Да-да, это маловероятно. Когда смотришь на сами гены, не приходит в голову, почему именно комбинация будет особо опасной. При этом, повторюсь, когда мы говорим «особо опасной», это не значит, что она будет приводить к таким же печальным последствиям как «дельта» год назад.
Так что это, скорее, очень интересное научное открытие, но никак не повод для паники. Сейчас все глаза исследователей, интересующихся этой темой прикованы сейчас к Питеру, откуда в конце августа должен прийти новый набор данных.
Говорят ли данные ученых о том, насколько петербургский вариант вируса может закрепиться в человеческой популяции?
Шансов, что он станет преобладающим, довольно мало. Дело в том, за месяц, что прошел между двумя загрузками данных, доля «дельтакрона» незначительно выросла. Она составляет считанные проценты.
Кроме того, с момента выявления питерского штамма никто и нигде больше его не наблюдал. Из этого можно сделать предварительный вывод, что в другие страны он пока не попал. Что, кстати, говорит о том, что он вряд ли особо заразный.
То есть новую волну заболеваемости он вызвать не может?
Новую волну мы уже наблюдаем, но она не связана с этим вирусом. Господствующими сейчас являются другие ветви эволюционного развития «омикрона», которые формируют варианты второго поколения.
Безусловно, они будут распространяться дальше. Сейчас по России идет волна вполне стандартной версии «омикрона», за которой, вероятно, придет что-то еще. Хотя, вероятно, это что-то появится не раньше начала зимы. Тут пока сказать сложно.
Одно мы можем сказать точно — вирус не стоит на месте. Когда он передается от миллионов к миллионам, каждый раз накапливаются отличия и мутации. Уже сейчас видно, что следующее поколение вируса, которое позволит ему преодолеть иммунитет многих переболевших и привитых, не за горами. Но, повторюсь, есть надежда, что оно будет менее опасным.
Беседовал Константин Крылов
Редактировала Дарья Сидельникова
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