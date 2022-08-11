В Петербурге выявили новый (первый в мире!) штамм коронавируса «русский дельтакрон». Что о нем известно? Он очень опасен?

Итак, вы открыли новый штамм. Наверное, нам стоит поздравить вас с этим открытием. Расскажите, как проходило исследование, в ходе которого он был обнаружен?

Институт гриппа имени Смородинцева регулярно отслеживает штаммы вируса по городским больницам и по другим учреждениям, где берут анализы на ковид. Примерно раз в несколько недель полученные результаты загружают в международные базы данных, где специалисты из разных стран могут помочь с их анализом.

Впервые странный штамм, похожий на смесь «дельты» и «омикрона», заметили в загрузке от 4 июля, но сами образцы были старше — это еще июньские анализы. Однако тогда исследователи усомнились в том, что речь идет о новом штамме. Они решили, что произошла техническая ошибка. Уверенности в этом добавлял и тот факт, что «дельта» к тому времени уже практически не распространялась по миру, ее вытеснили другие штаммы.

В результате реальное открытие задержалось до следующей загрузки, которая состоялась 31 июля. Там «странные» данные появились вновь. Тогда ученые все проверили, исключили все возможности ошибок и выяснили, что это действительно довольно необычный гибрид «омикрона» и «дельты».