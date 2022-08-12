У режиссера Ларса фон Триера диагностировал болезнь Паркинсона. Что это за заболевание? И как его лечат в Петербурге?

Что такое болезнь Паркинсона?

Болезнь Паркинсона — это тип двигательного расстройства, которое влияет на способность выполнять обычные повседневные дела. Чаще всего у пациентов наблюдается тремор (форма ритмичной тряски), жесткость или ригидность мышц, а также замедленность движения (брадикинезия). Это хроническое и прогрессирующее заболевание, то есть симптомы ухудшаются со временем.

«От других двигательных расстройств болезнь Паркинсона отличает то, что потеря клеток происходит в очень специфической области мозга, называемой черной субстанцией, — говорит невролог Анастасия Семенова. — Нервные клетки (или нейроны) в этой области кажутся темными под микроскопом. Они производят определенный тип нейротрансмиттера (химический мессенджер, который позволяет нейронам общаться), называемый дофамином. Нейротрансмиттер дофамин помогает регулировать движение. При этой патологии его становится меньше, поэтому многие методы лечения болезни Паркинсона предназначены для повышения уровня дофамина в мозге», — объясняет врач.