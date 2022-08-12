У режиссера Ларса фон Триера диагностировал болезнь Паркинсона. Что это за заболевание? И как его лечат в Петербурге?

На днях СМИ сообщили, что у режиссера Ларса фон Триера выявили болезнь Паркинсона. Это довольно распространенное заболевание, но причины его возникновения ученые до сих пор точно не знают. Рассказываем, какие симптомы у болезни Паркинсона и что за инновационный метод лечения используют в Петербурге.
Что такое болезнь Паркинсона?
Болезнь Паркинсона — это тип двигательного расстройства, которое влияет на способность выполнять обычные повседневные дела. Чаще всего у пациентов наблюдается тремор (форма ритмичной тряски), жесткость или ригидность мышц, а также замедленность движения (брадикинезия). Это хроническое и прогрессирующее заболевание, то есть симптомы ухудшаются со временем.
«От других двигательных расстройств болезнь Паркинсона отличает то, что потеря клеток происходит в очень специфической области мозга, называемой черной субстанцией, — говорит невролог Анастасия Семенова. — Нервные клетки (или нейроны) в этой области кажутся темными под микроскопом. Они производят определенный тип нейротрансмиттера (химический мессенджер, который позволяет нейронам общаться), называемый дофамином. Нейротрансмиттер дофамин помогает регулировать движение. При этой патологии его становится меньше, поэтому многие методы лечения болезни Паркинсона предназначены для повышения уровня дофамина в мозге», — объясняет врач.
В дополнение к снижению дофамина и клеток, которые производят дофамин, часто говорят об альфа-синуклеине. Врачи еще не знают, что этот белок делает в здоровом мозге, но при болезни Паркинсона он сгущается в так называемых телах Леви (LOO-ee). Исследователи считают, что накопление альфасинуклеина способствует возникновению болезни Паркинсона и что на основе этой идеи может быть возможно разработать новые методы лечения.
Почему и у кого развивается болезнь?
Причина болезни Паркинсона до сих пор неизвестна, хотя есть некоторые доказательства роли генетики, факторов окружающей среды или их комбинации.
«Когда врачи диагностируют болезнь Паркинсона, они часто описывают ее как идиопатическую. Это просто означает, что причина заболевания неизвестна. По оценкам ученых, менее 10% случаев болезни Паркинсона в первую очередь обусловлены генетическими причинами. Самый распространенный генетический эффект, который вызывает болезнь Паркинсона – мутация в гене под названием LRRK2», – отмечает доктор Семенова.
Определенную роль могут сыграть и факторы окружающей среды, например, сильное воздействие пестицидов или некоторых тяжелых металлов, повторные травмы головы. Но связь тут установить трудно, потому что между этим воздействием и появлением симптомов болезни может пройти много лет.
«Среди людей старше 60 лет распространенность болезни Паркинсона достигает 1%, а старше 80 лет – 4%. В среднем в мире болезнью Паркинсона страдают примерно 5 миллионов людей, из них около 210 тысяч живут в России, при этом ежегодно заболевание возникает у 20 тысяч человек. По примерным оценкам, минимум четверть пациентов (то есть более 50 тысяч) не получают медицинскую помощь. Чтобы это исправить, нужно создать единый национальный регистр людей с этим заболеванием – это поможет решить многие вопросы организации помощи пациентам», – говорит врач.
Кошмары и Паркинсон
В июне этого года в авторитетном научном журнале The Lancet Discovery Science опубликовали исследование о том, что появление ночных кошмаров или тревожных снов у пожилых людей связано с началом болезни Паркинсона.
Участники, у которых были тревожные сновидения в начале исследования, имели в два раза более высокий риск развития болезни Паркинсона в конце периода наблюдения, который в среднем составил 7,3 года.
Чем и как лечат?
Сейчас лекарства от болезни Паркинсона нет, но есть методы лечения, которые могут облегчить симптомы. Главное – применять их в комплексе. Так, физическая реабилитация и работа с психотерапевтом могут иметь решающее значение для плана лечения.
«Некоторые пациенты с болезнью Паркинсона могут получить хороший результат от глубокой стимуляции мозга – хирургической терапии, которая была одобрена FDA более десяти лет назад. Она включает в себя имплантацию электрода в целевую область мозга, обычно субталамическое ядро. Электроды стимулируются через соединение с кардиостимулятороподобным устройством, расположенным под кожей в грудной клетке. Процедура эффективна для пациентов с устойчивым к лекарствам тремором. Еще это может помочь пациентам со значительными двигательными колебаниями, при которых реакция на лекарства изменяется в течение дня, а дискинезии или дополнительные движения могут возникать в качестве побочного эффекта лекарств», – рассказывает Анастасия Семенова.
Лечение в России
В России есть несколько центров экстрапирамидных нарушений, специализирующихся на лечении болезни Паркинсона. Доктор Семенова выделяет клинику в Уфе – Международный медицинский центр имени В.С. Бузаева, где проводят лечение при болезни Паркинсона, эссенциальном треморе, дистониях с помощью двигательных расстройств фокусированного ультразвука под контролем МРТ — безопасной и эффективноий бескровной методики, одобренной FDA и Росздравнадзором.
«Суть лечения тремора фокусированным ультразвуком под контролем магнитно-резонансной томографии заключается в том, что с помощью МРТ проводится сканирование мозга и опредение очага возбуждения тремора. Далее с помощью специального шлема ультразвуковые волны от тысячи ультразвуковых передатчиков фокусируются в одной точке, менее 1 мм в диаметре. В этом месте происходит нагревание нейронов, которые сначала «засыпают» и можно проконтролировать правильность попадания в цель, нейрохирургами оценивается исчезновение тремора, отсутствие побочных эффектов, неврологический статус», — объясняет врач.
А как лечат в Петербурге?
В феврале этого года в 40-й больнице Курортного района начали применять новый метод лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Он заключается в установке гастростомы, через которую необходимый препарат подается непосредственно к месту всасывания в тонкую кишку. Это повышает качество жизни пациентов, позволяет им стать более независимыми и вести самостоятельный образ жизни.
«С определенного этапа пациентам постоянно нужно принимать препараты на основе леводопы, которые им жизненно необходимы, - говорит первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению Андрей Сарана. - Но есть определенные сложности в приеме таблетированных форм: таблетки попадают в желудок, а всасывание происходит в определенном отделе тонкой кишки. Поэтому концентрация действующего вещества в крови меняется: при небольшой пациент обездвиживается, при высокой, наоборот, совершает избыточные движения. Контролировать адекватно заболевания на таблетках на определенной стадии становится невозможно. Эти проблемы решаются, когда мы обеспечиваем подход препарата прямо к месту всасывания».
Не надо сдаваться
В России регулярно проходят школы для пациентов с болезнью Паркинсона и их родственников, а еще есть проект Паркинсона.нет (parkinsona.net) — благотворительный центр, помогающий любой информацией для пациентов.
«Как говорил знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг “Очень важно просто не сдаваться”. В этом его высказывании заключен огромный смысл, который актуален, как в обычной жизни, так и в “экстренных” ситуациях», - заключила невролог Семенова.
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