Почему мы все время извиняемся за свои чувства и как перестать это делать?

Я замечаю, что друзья и знакомые каждый день извиняются за свои чувства. Как раз в этот период один из членов моей команды приходит на работу с опухшими глазами.

— Вы в порядке?

— Да, — говорит она. А затем: — Нет, моя тетя умерла.

— Извините, мои соболезнования.

— Нет, это вы извините, — она нажимает себе на глазные яблоки. — Это произошло год назад.

— Ох, — я уже знаю, что нет никаких временных ограничений, сколько может длиться горе. Но она продолжает:

— Моя мама сказала мне прошлой ночью.

— Ваша мама только прошлой ночью рассказала вам о том, что тетя умерла?

Коллега кивает.

— А вы были близки с вашей тетей?

— Ну, — коллега колеблется. — Мы не разговаривали примерно год.

— Действительно. Это имеет смысл. Мне так жаль...

— Нет, все хорошо. Это мне жаль. Извините, что я такая эмоциональная...