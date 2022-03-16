Вот 5 типов горя, которые испытывает человек — и действенные стратегии себе помочь

Антиципаторное или превентивное горе

Предвидение и предчувствие утраты или сложных перемен способно привести к превентивному горю. В таком состоянии «мы в полной степени переживаем утрату еще до того, как действительно ее понесем», поясняет Робин Хорнштейн, доктор философии, лицензированная психолог и совладелица психиатрической практики.

Феномен несет в себе деструктивный элемент. Например, Хорнштейн вспоминает одного из пациентов, которому в детстве был установлен фатальный диагноз и который должен был умереть молодым. Сейчас этому человеку за восемьдесят. «Приближение уже настоящей смерти, поскольку теперь он действительно неизлечимо болен, заставило пациенту понять, сколько времени он потратил на напрасные переживания», – говорит Хорнштейн.

Однако есть причина, по которой люди держатся за такое поведение и эмоциональное состояние: оно дает чувство контроля. «Антиципаторное горе служит психике и организму способом подготовиться к реальной утрате. Мы испытываем горе заранее, чтобы хоть немного облегчить ощущения после действительной утраты, и это работает», – отмечает Скайлар Ибарра, психотерапевт и клинико-социальный работник.