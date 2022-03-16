Вот 5 типов горя, которые испытывает человек — и действенные стратегии себе помочь

В течение жизненного пути людям приходится горевать из-за обрушивающихся на них потрясений, переживать утрату близких. Но далеко не всегда реакция переживания горя сводится к рыданиям, глубокой грусти и подобным сильным эмоциям. Как понять, какой тип горя переживаешь, чтобы помочь себе исцелиться?
Антиципаторное или превентивное горе
Предвидение и предчувствие утраты или сложных перемен способно привести к превентивному горю. В таком состоянии «мы в полной степени переживаем утрату еще до того, как действительно ее понесем», поясняет Робин Хорнштейн, доктор философии, лицензированная психолог и совладелица психиатрической практики.
Феномен несет в себе деструктивный элемент. Например, Хорнштейн вспоминает одного из пациентов, которому в детстве был установлен фатальный диагноз и который должен был умереть молодым. Сейчас этому человеку за восемьдесят. «Приближение уже настоящей смерти, поскольку теперь он действительно неизлечимо болен, заставило пациенту понять, сколько времени он потратил на напрасные переживания», – говорит Хорнштейн.
Однако есть причина, по которой люди держатся за такое поведение и эмоциональное состояние: оно дает чувство контроля. «Антиципаторное горе служит психике и организму способом подготовиться к реальной утрате. Мы испытываем горе заранее, чтобы хоть немного облегчить ощущения после действительной утраты, и это работает», – отмечает Скайлар Ибарра, психотерапевт и клинико-социальный работник.
Отсроченное горе
«Чувство горя не всегда приходит немедленно: иногда люди просто не в состоянии справиться с эмоциями такой силы, – рассказывает доктор философии, учредительница и главный клиницист Unstuck Group Эмили Стоун. – Эффект может быть обусловлен когнитивными или эмоциональными причинами, например, молодым возрастом или тяжестью травмы. Я часто вижу всплески запоздавшего, отложенного на долгое время горя у клиентов в те моменты, когда они переживают переломные события своей жизни».
Горе без горя (отсутствие горя)
При этом типе переживаний не только окружающим, но и самому человеку может казаться, что никакого горя он не испытывает, хотя следовало бы. Или же что он переживает как-то не так, как прочие люди.
Человек может даже не осознавать в полной мере, насколько глубоко его горе. «Многие люди считают, что горе – это неконтролируемые слезы, разрываемая на груди одежда, неспособность встать с постели, – говорит Скайлар Ибарра. – Однако горе может манифестировать гневом, трудностями концентрации внимания, интенсивной тревогой. Это не назовешь типичными реакциями, которые мы видим в кинематографе и популярных СМИ, однако я постоянно вижу это в своем кабинете».
Подавляемое горе
«Сдерживаемое горе обычно классифицируется как переживание, которое человек сознательно пытается подавить или приглушить, – рассказывает Робин Хорнштейн. – К сожалению, с горем так не справиться, оно лишь превращается в другую форму, преодолеть которую еще сложней».
Психотерапевт Скайлап Ибарра сравнивает это с попыткой игнорировать камешек в вашей обуви: оставьте его на месте, вместо того чтобы вытряхнуть, и вы натрете себе волдырь. «В результате вам придется иметь дело не только с камнем, но и с волдырем», – резонно заключает она.
Неправомерное горе
Это вариант переживания горя, не признающегося в культуре. Эмили Стоун указывает, что такое случается в ситуациях, когда другие люди не считают наступившее событие достойной причиной скорби, или же в некоторых других обстоятельствах, – например, человек не может открыто и полно выражать горе в связи с утратой любовника, с которым имели отношения, будучи в браке с другим человеком.
Робин Хорнштейн добавляет, что это также может быть горе, ощущающееся как трудновыразимое, не имеющее рационального объяснения. «Однажды я буквально рыдала из-за закрытия любимого телевизионного шоу, испытывая острое чувство печали, – говорит доктор философии. – Однако для других людей смерть героя телесериала может и не иметь такого значения, как для постоянного и верного зрителя».
«Существует много ситуаций, когда утрата не признается или попросту игнорируется обществом, – продолжает Эмили Стоун. –Тогда для человека начинается очень темное и одинокое путешествие с ее переживанием».
Про другие виды горя
По словам психотерапевта Скайлар Ибарры, люди могут испытывать настоящее горе, к примеру, экологического характера – из-за климатических изменений или загрязнения окружающей среды. «Не менее часто встречается глубокое и мучительное чувство горя из-за некогда возможного, но безнадежно утраченного будущего: обычно это связано с выявленным и подтвержденным бесплодием, с утраченной перспективной работой», – продолжает она.
«Существует также особая разновидность, – горе, которое передается от поколения к поколению. Примером могут служить выжившие жертвы геноцида, которые своих погибших предшественников лично не знали и никогда не видели, но зачастую испытывают чувство настоящего страха и надвигающейся катастрофы, предощущение судного дня, который может когда-либо наступить вновь или где-то продолжается в других формах, – добавляет Робин Хорнштейн. – В таких случаях симптомы переживания горя, как правило, проявляются в семейных поведенческих и эмоциональных паттернах. Что-то подобное наблюдается в США у представителей BIPOC» (BIPOC – популярное аббревиатурное обозначение чернокожих, коренных и других этносов небелой расы. – Прим.ред.).
«Этот тип горя, – продолжает Робин Хорнштейн, – является тяжелым во всех аспектах, его нужно особым образом «распаковывать», чтобы эти чувства могли быть выражены, а затем необходимо принимать [терапевтические] меры к тому, чтобы человек жил в настоящем времени и чувствовал себя в безопасности».
Стратегии преодоления различных видов горя
Копинг-стратегии (от англ. «to cope» – преодолеть, справиться, совладать) могут различаться в зависимости от варианта горя, переживаемого конкретным человеком. Но есть общие и универсальные, которые применимы к любым ситуациям переживания горя.
- Будьте добры к себе
«Если вы испытываете горе и скорбь, будьте отзывчивее к себе самому; позвольте пройти некоторому времени, и отбросьте привычную потребность быть совершенством, – совершенством даже в горе или в чем бы то ни было еще. Не судите себя за качество и продолжительность того жизненного периода, которое вы проводите в горе, уважайте собственные чувства, какими бы они ни были», – говорит психотерапевт Робин Хорнштейн.
- Остерегайтесь смещения горя
«Позвольте горю привести вас туда, где вам хочется и нужно быть на самом деле», – отмечает Робин Хорнштейн.
- Храните память
«Это может стать очистительной и исцеляющей практикой – создание своеобразного мемориала в честь того, что вы утратили, – продолжает Скайлар Ибарра. – Это могут быть письма, которые вы пишете и сжигаете, или некий алтарь, за которым вы ухаживаете годами. Такая практика помогает нам принять реальность утраты, создать пространство для переживаний и выстроить новую жизнь, которая пойдет дальше. Всё это критически важные этапы процесса преодоления горя».
Признаки того, что пора обратиться за помощью
«Никому не убежать от переживания горя», – замечает Робин Хорнштейн. Ее коллега Скайлар Ибарра развивает мысль: «Процессы переживания горя, будучи нормальными и необходимыми в плане долгосрочного здоровья, поначалу могут быть весьма проблемными и болезненными. При этом чувства, которые вы испытывали по поводу одного события, могут сильно отличаться от горя, переживаемого по другой причине. И ваш собственный отклик во втором случае может показаться вам непривычным и тревожным. В любом случае вы заслуживаете поддержки на этом пути, – это справедливо для любого, кто оказался в такой ситуации». Существует несколько основных признаков того, что вам следует обратиться за специальной помощью:
- Вы сами считаете, что хотите этого
Психотерапевт Скайлар Ибарра поясняет: «Вовсе не нужно дожидаться состояния тотальной сломленности и разбитости, и не обязательно с вами должно случиться что-то совсем уж плохое, чтобы обратиться за помощью к специалисту. Если вы чувствуете, что вам нужна профессиональная поддержка – обратитесь и получите ее».
- Повседневная жизнь стала мучительной
«Если вам причиняют страдания даже элементарные ежедневные процедуры, – например, принять регулярный душ, вовремя явиться на работу, – самое время искать помощи», – говорит Робин Хорнштейн. По ее словам, к таким критическим сигналам относятся также нарушения сна и неспособность нормально питаться.
- Слишком затянулось чувство безнадежности
«Определенные чувства и переживания, такие как бурный неконтролируемый гнев или непреходящая безнадежность, должны рассматриваться как повод обращения за профессиональной помощью», – предупреждает Скайлар Ибарра.
К симптоматике, характерной для клинически значимых депрессий различного генеза, относятся также чувство бесцельности существования, восприятие себя как обузы для окружающих, утрата интереса к любимым ранее занятиям, равнодушие к собственному внешнему виду, ощущение мучительно медленного течения времени, мысли о способах и возможностях «одним махом прекратить страдания». Подчеркнем, что речь идет не о плохом настроении, а о серьезных и достаточно опасных клинических симптомах.
- Вы замечаете за собой «вину выжившего»
По словам Робин Хорнштейн, «показанием к специальной помощи является также переживание вины за то, что вы живы, когда другие умерли». Пренебрегать возможностью получить помощь в некоторых ситуациях попросту опасно.
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