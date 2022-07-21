Беременность исцеляет или «добивает»? Можно ли родить в 56 лет? Рассказывает акушер-гинеколог

Россиянки все чаще откладывают рождение первого ребенка до 30-35 лет. О плюсах и минусах такого выбора, подготовке к беременности и ее влиянию на организм нам рассказал Владимир Пакин — заведующий акушерским отделением больницы №38 им. Семашко и лауреат премии «Новые имена в медицине Петербурга» 2022 года.
Во сколько лет сейчас рожают?
Все чаще женщины рожают первого ребенка в 30-35 лет. Раньше это называлось «первородящие старшего возраста», но сейчас этот термин уже не кажется корректным, а потому от него лучше воздержаться. Кроме того, сдвигается сама граница. Если когда-то таким термином именовали 25-летних женщин, а в 1990-х — 28-летних, то в 2000-х — от 30 лет и старше. Сейчас эти рамки предлагается сдвинуть к 35 годам.
Какой возраст самый оптимальный для рождения первого ребенка?
Сложно судить, поскольку для благополучного протекания беременности должно сочетаться множество факторов, в том числе и социальных. По данным ВОЗ, оптимальный возраст для рождения первенца — 20-30 лет. В этот период у женского организма есть высокий репродуктивный потенциал, он еще не «накопил» груз соматических заболеваний. С другой стороны, ребенка нужно не только родить, но и достойно вырастить — это экономический и социальный фактор. А оптимальный возраст в этой ситуации совпадает с периодом возможности самореализации: получения образования, карьерного роста.
Для планирующих беременность важно понимать риски, с которыми можно столкнуться в процессе вынашивания и в родах. Да, беременность — это «физиологическое состояние» для женщины, но оно сильно влияет на все сферы в жизни. Например, обострение хронических заболеваний может повлиять на вынашивание, с возрастом и патологиями повышаются риски развития осложнений, например, угрозы прерывания беременности, преэклампсии, гестационного сахарного диабета. Также с возрастом повышается риск развития хромосомных аномалий плода (это зависит в том числе и от партнера). К счастью, сейчас есть широкие возможности своевременной диагностики. Например, предимплантационная, неинвазивная пренатальная диагностика и комбинированный скрининг риска хромосомных аномалий в 1 триместре.
Самая пожилая роженица в Петербурге
В моей практике самой возрастной беременной было 56 лет. Нельзя сказать, что ее беременность протекала гладко, но главное — это хороший исход. В процессе беременности мы много сил потратили на то, чтобы сохранить данную беременность и потребовалось несколько продолжительных госпитализаций и подбора сохраняющей терапии, чтобы доносить беременность до доношенного срока.
Я считаю, что, конечно, роды в 50 и старше — это исключительный случай. Не берусь судить — хорошо это или плохо. Если возникла такая необходимость — значит это осознанный выбор женщины. Но в этой ситуации она должна осознавать все риски.
Как беременность влияет на организм?
Беременность и роды — это не заболевание. Когда она наступает в активный репродуктивный период, конечно, она протекает значительно легче, чем в позднем репродуктивном возрасте (старше 40 лет по ВОЗ). Зачастую во время беременности многие хроническое заболевания обостряются. Например, артериальная гипертензия. Это связано с изменением работы сердечно-сосудистой системы, так как фактически в организме женщины появляется еще один «круг кровообращения» в виде малыша. Сюда же относятся заболевания почек — из-за анатомических особенностей часто возникает сдавления мочеточников за счет растущих размеров матки с плодом. Усугубляется варикозная болезнь, особенно в ногах — это связано с увеличением веса, изменения реактивности сосудов, происходят метаболические и эндокринные нарушения, например, манифестация сахарного диабета, заболеваний щитовидной железы. Но при правильной подготовке на предгравидарном этапе и своевременной коррекции этих проблем можно избежать или свести их последствия к минимуму.
Подготовка к беременности
Готовиться к беременности должны все женщины (и их партнеры), сколько бы им ни было лет. В первую очередь — беременность должна быть осознанной и желанной!
На этапе планирования сначала стоит разобраться с хроническими заболеваниями, в частности уделить внимание заболеваниям сердечно-сосудистой системы, эндокринным нарушениям, заболеваниям печени и почек. Сейчас для этого есть всевозможные чек-апы. Очень важно провериться на ЗППП — если что-то из них выявляется, нужно пролечить, так как это может существенно повлиять на вынашивание беременности, особенно на ранних сроках.
Эмоциональная часть подготовки тоже очень важна. Не нужно стесняться и избегать работы с семейным или перинатальным психологом, особенно, если у кого-то из партнеров есть страхи, связанные с беременностью или родами.
Еще до наступления беременности можно изучать качественные книги о беременности, родах и уходе за малышом. Наконец, надо соблюдать банальные, но важные правила: отказаться от вредных привычек, нормализовать сон и физическую активность, а уровень стресса снизить до минимума!
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