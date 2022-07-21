Беременность исцеляет или «добивает»? Можно ли родить в 56 лет? Рассказывает акушер-гинеколог

Какой возраст самый оптимальный для рождения первого ребенка?

Сложно судить, поскольку для благополучного протекания беременности должно сочетаться множество факторов, в том числе и социальных. По данным ВОЗ, оптимальный возраст для рождения первенца — 20-30 лет. В этот период у женского организма есть высокий репродуктивный потенциал, он еще не «накопил» груз соматических заболеваний. С другой стороны, ребенка нужно не только родить, но и достойно вырастить — это экономический и социальный фактор. А оптимальный возраст в этой ситуации совпадает с периодом возможности самореализации: получения образования, карьерного роста.

Для планирующих беременность важно понимать риски, с которыми можно столкнуться в процессе вынашивания и в родах. Да, беременность — это «физиологическое состояние» для женщины, но оно сильно влияет на все сферы в жизни. Например, обострение хронических заболеваний может повлиять на вынашивание, с возрастом и патологиями повышаются риски развития осложнений, например, угрозы прерывания беременности, преэклампсии, гестационного сахарного диабета. Также с возрастом повышается риск развития хромосомных аномалий плода (это зависит в том числе и от партнера). К счастью, сейчас есть широкие возможности своевременной диагностики. Например, предимплантационная, неинвазивная пренатальная диагностика и комбинированный скрининг риска хромосомных аномалий в 1 триместре.