Mommy makeover: что важно знать о восстановлении после родов у пластического хирурга

1. Какие пластические операции чаще всего проводятся для восстановления после родов?

Можно выделить четыре основные операции— это маммопластика (мастопексия, то есть подтяжка груди, или ее коррекция с помощью имплантататов), амбдоминопластика, липосакция и интимная пластика. Все чаще молодые мамы просят врача проработать сразу несколько проблемных зон во время одной операции — как правило, грудь и живот. Американское общество пластических хирургов даже придумало для комплексного восстановления после родов отдельный термин — mommy makeover. Комбинация маммопластики с абдоминопластикой — это один наркоз (нахождение под ним не должно превышать 6 часов) и один период реабилитации. Проводить эти операции одномоментно дешевле, чем оперироваться дважды.

Часто даже те, кто без труда скинул лишний вес не могут разобраться с жировыми ловушками в гормонозависимых зонах. Скорректировать живот, внутреннюю и наружную поверхность бедер, так называемые бока и голени не удается с помощью тренировок в спортзале. Чтобы стереть эти пост-эффекты беременности, хирург может провести липосакцию.

2. Есть ли смысл ждать, что передняя стенка живота сократится и восстановится самостоятельно?

К абдоминопластике чаще всего прибегают петербурженки, у которых был короткий срок между двумя беременностями, крупный плод или колебания веса в районе 20 кг. При таких обстоятельствах передней стенке живота крайне сложно вернуться к состоянию «как до родов» самостоятельно. Избытки кожи часто сочетаются с диастазом — расхождением прямых мышц живота, которые до родов формировали плоский живот и тонкую талию. Во время операции пластический хирург ушивает эти мышцы, убирает лишнюю кожу, меняет положение пупка. В некоторых случаях достаточно и миниабдоминопластики — лифтинга нижней части живота.