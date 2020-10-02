Mommy makeover: что важно знать о восстановлении после родов у пластического хирурга
1. Какие пластические операции чаще всего проводятся для восстановления после родов?
Можно выделить четыре основные операции— это маммопластика (мастопексия, то есть подтяжка груди, или ее коррекция с помощью имплантататов), амбдоминопластика, липосакция и интимная пластика. Все чаще молодые мамы просят врача проработать сразу несколько проблемных зон во время одной операции — как правило, грудь и живот. Американское общество пластических хирургов даже придумало для комплексного восстановления после родов отдельный термин — mommy makeover. Комбинация маммопластики с абдоминопластикой — это один наркоз (нахождение под ним не должно превышать 6 часов) и один период реабилитации. Проводить эти операции одномоментно дешевле, чем оперироваться дважды.
Часто даже те, кто без труда скинул лишний вес не могут разобраться с жировыми ловушками в гормонозависимых зонах. Скорректировать живот, внутреннюю и наружную поверхность бедер, так называемые бока и голени не удается с помощью тренировок в спортзале. Чтобы стереть эти пост-эффекты беременности, хирург может провести липосакцию.
2. Есть ли смысл ждать, что передняя стенка живота сократится и восстановится самостоятельно?
К абдоминопластике чаще всего прибегают петербурженки, у которых был короткий срок между двумя беременностями, крупный плод или колебания веса в районе 20 кг. При таких обстоятельствах передней стенке живота крайне сложно вернуться к состоянию «как до родов» самостоятельно. Избытки кожи часто сочетаются с диастазом — расхождением прямых мышц живота, которые до родов формировали плоский живот и тонкую талию. Во время операции пластический хирург ушивает эти мышцы, убирает лишнюю кожу, меняет положение пупка. В некоторых случаях достаточно и миниабдоминопластики — лифтинга нижней части живота.
3. В какие сроки после рождения ребенка уместно проводить пластическую операцию?
Восстанавливаться после родов у хирурга имеет смысл в том случае, если вы уже довольны своим весом и не строите планов на дальнейшее похудение. Ведь потеря даже 5-7 кг после операции может повлиять на финальный результат. И, конечно, между маммопластикой и окончанием грудного вскармливания должно пройти по крайней мере три месяца.
4. А если я планирую рожать еще — есть ли смысл в операции?
Во время консультации обсудите с врачом планы на будущее — через сколько лет вы планируете еще одну беременность. Если вам нужен стабильный результат, то не стоит планировать ее как минимум в течение года после пластической операции. Я всегда спрашиваю у пациенток, важно ли им кормить ребенка грудью. Если важно, то предлагаю увеличить ее субмаммарным доступом. Имплантаты вводятся через естественную складку и не затрагивают протоки молочных желез — в дальнейшем это никак не повлияет на лактацию.
5. Сколько месяцев восстанавливаться после маммопластики, абдоминопластики или их сочетания?
Полное восстановление организма происходит к концу третьего месяца — тогда можно оценивать и эстетический результат. А первые две недели после mommy makeover нужно ограничить физическую нагрузку и максимально беречь себя. Поэтому, готовясь к операции, убедитесь в том, что близкие люди готовы оказать вам поддержку во время реабилитации. Молодым мамам потребуется помощь супруга (я всегда рекомендую взять его с собой на консультацию к хирургу!), няни или родственников. Спустя месяц уже показаны легкие занятия спортом — например, ходьба по дорожке, спустя 6-8 недель можно возвращаться в бассейн.
6. А что по поводу интимной пластики — в каких случаях нужна она?
Естественные роды отражаются не только на тонусе мышц влагалища, но и на форме, размере малых половых губ. Проблему можно решить за 40 минут в операционной под местной анестезией. Создавая новые контуры, мы работаем не скальпелем, а лазерным ножом, и уже через 3 часа после процедуры отпускаем пациенток домой. Одно из главных условий по восстановлению — половой покой в течение 18-20 дней. Операция часто сочетается с липофилингом больших половых губ, которые после родов склонны терять свой прежний объем. Мы вводим в эту зону собственную жировую ткань пациентки из нижней части живота или внутренней поверхности бедер. В случае с интимной пластикой вы не найдете результатов работ в формате «до» и «после», поэтому ориентируйтесь на отзывы о пластическом хирурге.
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