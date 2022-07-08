Рак кишечника: почему заболеваемость растет, а диагноз «молодеет». Как обнаружить на ранней стадии? Отвечают онкологи

Как часто встречается колоректальный рак в мире и сколько людей от него умирают?

Среди опухолевых заболеваний колоректальный рак занимает 3-е место в мире по уровню заболеваемости среди обоих полов, опережает его лишь рак молочной железы и рак легких. Несмотря на то, что среди мужчин колоректальный рак занимает 3-е место по количеству новых случаев в год, а среди женщин — 2-е, мужчины заболевают колоректальным раком чаще женщин. В США, например, мужчины заболевают колоректальным раком на 25% чаще, чем женщины.

Показатели мировой заболеваемости раком кишечника высокие, но цифры сильно различаются по странам и континентам. Выше всего заболеваемость в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Северной Америке, в то время как заболеваемость в Африке, центральной и южной Азии значительно ниже. Вероятнее всего, такие различия в заболеваемости связаны с особенностями диеты и образа жизни, а также с тем, что в развивающихся странах нет системного скрининга.

Смертность от колоректального рака сохраняется на высоком уровне в мире и занимает 2-е место среди других злокачественных опухолей, уступая лишь раку легкого. Несмотря на такие высокие показатели, во многих развитых странах в последние годы смертность постепенно снижается. Однако в России эти показатели остаются стабильными. Незначительно снижается лишь смертность от рака прямой кишки.