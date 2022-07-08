Рак кишечника: почему заболеваемость растет, а диагноз «молодеет». Как обнаружить на ранней стадии? Отвечают онкологи

В среднем в России 1 из 25 мужчин и 1 из 39 женщин в возрасте до 74 лет столкнутся с диагнозом «рак кишечника». Заболеваемость колоректальным раком в стране продолжает расти и, согласно прогнозам, к 2025 увеличится почти на 7%. В последнее время болезнь «молодеет»: колоректальный рак чаще диагностируют у людей до 50 лет. Почему он вообще развивается? Как его обнаружить на ранней стадии? На эти и другие вопросы ответили специалисты фонда «Не напрасно» и Высшей школы онкологии.
Как часто встречается колоректальный рак в мире и сколько людей от него умирают?
Среди опухолевых заболеваний колоректальный рак занимает 3-е место в мире по уровню заболеваемости среди обоих полов, опережает его лишь рак молочной железы и рак легких. Несмотря на то, что среди мужчин колоректальный рак занимает 3-е место по количеству новых случаев в год, а среди женщин — 2-е, мужчины заболевают колоректальным раком чаще женщин. В США, например, мужчины заболевают колоректальным раком на 25% чаще, чем женщины.
Показатели мировой заболеваемости раком кишечника высокие, но цифры сильно различаются по странам и континентам. Выше всего заболеваемость в Австралии, Новой Зеландии, Европе, Северной Америке, в то время как заболеваемость в Африке, центральной и южной Азии значительно ниже. Вероятнее всего, такие различия в заболеваемости связаны с особенностями диеты и образа жизни, а также с тем, что в развивающихся странах нет системного скрининга.
Смертность от колоректального рака сохраняется на высоком уровне в мире и занимает 2-е место среди других злокачественных опухолей, уступая лишь раку легкого. Несмотря на такие высокие показатели, во многих развитых странах в последние годы смертность постепенно снижается. Однако в России эти показатели остаются стабильными. Незначительно снижается лишь смертность от рака прямой кишки.
А сколько вылечиваются?
Благодаря распространению скрининга и совершенствованию лечения относительная выживаемость при колоректальном раке растет. В 1975 году этот показатель составлял 50%. Сейчас, независимо от стадии, пятилетняя относительная выживаемость при раке толстой кишки — 64,4%, то есть ожидается, что через пять лет после установления этого диагноза будут живы 64 из 100 человек, а пятилетняя относительная выживаемость при раке прямой кишки — 67%.
Насколько скрининг снижает смертность?
Разные методы скрининговых исследований обладают разной эффективностью. Например, колоноскопия снижает смертность от рака кишечника на 65-88%, анализ кала на скрытую кровь — на 15-33%.
Сейчас набирает популярность иммунохимическое исследование кала. Но пока не совсем ясно, как использование этого метода повлияет на снижение показателя смертности от колоректального рака, так как по данному вопросу пока нет опубликованных исследований. Хотя, учитывая его более высокую чувствительность (показатель качества лабораторного исследования) по сравнению с обычным анализом кала на скрытую кровь, можно предположить, что и отдаленные результаты будут лучше.
Кстати, на сайте фонда можно пройти тест «Скрин», чтобы понять, какой скрининг вообще нужно сделать, если нет никаких симптомов. Он бесплатный и доступен всем.
Помогает ли аспирин снизить риск развития рака кишечника?
Прием аспирина в малых дозировках снижает риск развития колоректального рака. У людей, регулярно принимающих аспирин по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшается также вероятность умереть от рака кишечника. Однако эти преимущества выявляются только в долгосрочном периоде — через 10-20 лет после как минимум 5-летнего приема аспирина. Длительный прием других противовоспалительных препаратов, таких как ибупрофен, налоксон, также уменьшает вероятность заболеть. Однако влияние этих лекарств менее изучено.
Аспирин и другие обезболивающие препараты могут вызвать серьезные побочные эффекты: инсульт, кровотечение из поврежденной слизистой желудка и другие. Поэтому не стоит принимать их самостоятельно с целью профилактики колоректального рака. Необходима консультация врача для определения соотношения риска и пользы в каждом конкретном случае.
Какие лекарства, БАДы и витамины снижают риск развития рака кишечника?
Заместительная гормональная терапия для женщин
Комбинированная заместительная терапия из эстрогенов и прогестинов снижает риск возникновения колоректального рака у женщин в постменопаузе. Однако по результатам исследований, смертность от этого заболевания не уменьшалась. Использование заместительной гормональной терапии повышает риск развития заболеваний сердца, тромбообразования, рака молочной железы. Из-за этих побочных эффектов для предотвращения рака толстой кишки гормональная терапия не применяется.
Кальций
Исследования доказали, что биологические добавки кальция снижают вероятность возвращения полипов после их удаления. Однако влияние дополнительного приема кальция на развитие рака кишечника до конца не изучено. Доказательств, что он снижает риск, нет.
Витамин Д
Недостаточность витамина Д ассоциирована с повышенным риском развития колоректального рака. Но восполнение этой недостаточности добавками витамина Д не привело к снижению возникновения злокачественных опухолей кишечника.
Использование добавок фолиевой кислоты, витамина В и магния для профилактики колоректального рака еще менее изучено. Нет убедительных научных данных об их положительном влиянии.
Таким образом, отсутствуют доказательства, что прием каких-либо лекарств, витаминов или пищевых добавок снижает риск развития рака толстой и прямой кишки.
Выводы!
- Здоровый образ жизни – физические нагрузки, полноценное питание, отказ от курения и алкоголя снижают риск развития рака кишечника.
- Длительный прием аспирина в малых дозировках по поводу сопутствующих заболеваний снижает риск развития колоректального рака. Однако у аспирина и других обезболивающих препаратов есть серьезные побочные эффекты, поэтому принимать их только для профилактики рака кишки не стоит.
- Нет доказательств, что прием каких-либо витаминов и пищевых добавок снижает риск заболеть колоректальным раком.
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