Рак простаты: как заподозрить самый частый «мужской» рак и что не так с ПСА-тестами

Рак предстательной железы часто растет настолько медленно, что большинство мужчин умирают от других причин до того, как болезнь станет клинически продвинутой.

Выживаемость мужчин с раком простаты связана со многими факторами, особенно с распространенностью опухоли во время диагностики. Так, 100% мужчин проживут 5 и более лет с раком, который не вышел за пределы простаты.