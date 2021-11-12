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Рак простаты: как заподозрить самый частый «мужской» рак и что не так с ПСА-тестами

Самое частое онкологическое заболевание среди мужчин всего мира — это рак простаты. Как он себя проявляет и нужно ли ежегодно сдавать ПСА-тест? «Собака.ru» публикует ликбез от Фонда медицинских решений Не напрасно, ведь на дворе усабрь (Movember) — месяц, в котором говорят о мужском здоровье и профилактике рака. 

Простата — это небольшая железа, часть мужской репродуктивной системы. Она производит секрет простаты, входящий в состав семенной жидкости. Предстательная железа находится прямо под мочевым пузырем, по форме и размеру напоминает грецкий орех. Она может увеличиваться с возрастом. Через нее проходит мочеиспускательный канал — уретра. Простата есть только у мужчин, поэтому рак предстательной железы также встречается только у мужчин.

Согласно статистике Национального Института Онкологии США, рак простаты является третьим по распространенности и составит 13,1% от всех новых зарегистрированных случаев развития рака в Америке в 2021 году. Наиболее часто (почти в 40% случаев) он диагностируется у мужчин в возрасте от 65 до 74 лет.

Рак предстательной железы часто растет настолько медленно, что большинство мужчин умирают от других причин до того, как болезнь станет клинически продвинутой.

Выживаемость мужчин с раком простаты связана со многими факторами, особенно с распространенностью опухоли во время диагностики. Так, 100% мужчин проживут 5 и более лет с раком, который не вышел за пределы простаты.

Основные симптомы рака простаты

  • трудности с мочеиспусканием: частое (больше семи раз в сутки) и/или болезненное мочеиспускание;
  • кровь в моче или сперме;
  • затрудненная эрекция;
  • боль в нижней части спины, бедрах, костях.

Есть несколько типов рака простаты, но наиболее распространённым является аденокарцинома, развивающаяся из клеток железы. К другим, более редким, типам рака простаты относятся: саркомы, мелкоклеточный рак, нейроэндокринные опухоли и переходноклеточный рак.

Факторы риска

  • Возраст старше 50 лет. Рак простаты редко появляется у мужчин до 40-45 лет. Но при этом он — наиболее частая причина смерти от рака для мужчин старше 75 лет.
  • Семейная история заболевания. Если у вас есть близкий родственник — брат, отец или сын, у которого был рак простаты, то риск развития заболевания повышается в два раза. Еще сильнее риск увеличивается, если этот тип рака был обнаружен у нескольких близких родственников мужчины, особенно в молодом возрасте (до 50 лет). Однако стоит помнить, что большинство случаев рака простаты были обнаружены у мужчин, не имеющих семейной истории заболевания.
  • Некоторые унаследованные изменения в генах повышают риск развития рака простаты. К ним относятся унаследованные мутации генов BRCA1 и BRCA2, а также синдром Линча.
  • Раса. Наиболее часто рак простаты развивается у мужчин-афроамериканцев.
  • Некоторые пищевые привычки. На данный момент прямая взаимосвязь диеты и возникновения рака простаты не выявлена. Однако согласно исследованиям, частое употребление красного мяса и молочных продуктов с высоким содержанием жира повышает риск развития заболевания.
  • Повышенная масса тела. Некоторые исследования доказывают, что у мужчин с ожирением чаще развиваются агрессивные и сложно поддающиеся лечению формы рака простаты.

Диагностика рака простаты

Большинство случаев рака простаты на ранних стадиях выявляется в результате анализа крови на простатический специфический антиген (ПСА) или ректального обследования.

Пока нет единого мнения о пользе скрининга рака предстательной железы, поскольку его результаты могут привести к гипердиагностике и ненужному лечению.

Однако обсудить возможность скрининга с лечащим врачом следует:

  • мужчинам старше 50 лет в средней группе риска;
  • мужчинам старше 45 лет в высокой группе риска. Например, если у близкого родственника мужчины был диагностирован рак предстательный железы в возрасте до 65 лет;
  • мужчинам до 40 лет в очень высокой группе риска. Если у нескольких родственников был диагностирован рак простаты в молодом возрасте.

При этом врач должен четко объяснить всю последовательность действий, которые ждут человека во время диагностики.

Антон Барчук

онкоэпидемиолог, директор научного центра "Институт междисциплинарных медицинских исследований" Европейского университета в СПб

Скрининг — это всегда программа, протокол, последовательность действий. Сам единичный тест — это не скрининг. На данный момент используют в скрининге только ПСА, без уточнений, что будет потом, и поэтому называют тест на ПСА скринингом. Сейчас уже запущены рандомизированные исследования с МРТ, изучают алгоритмы использования ПСА-тестирования в разных возрастных группах. Но пока нет их результатов, общий вывод в том, что бессимптомный мужчина, выполнивший ПСА, обрекает себя на высокий риск вреда здоровью и небольшую пользу.

Анализ крови на ПСА

Простатический специфический антиген или ПСА — это белок, вырабатываемый как здоровыми, так и пораженными клетками предстательной железы. Раньше нормальным для здорового мужчины считался показатель ПСА 4.0 нг/мл и ниже. Однако дополнительные исследования показали, что уровень ПСА в крови зависит от множества факторов и может варьироваться у одного и того же мужчины.

Бывали случаи, когда рак простаты развивался у мужчин с ПСА ниже 4. И, наоборот, повышенный результат ПСА не всегда означает наличие рака.

Наличие инфекции мочевыводящих путей или простатита повышает уровень ПСА в крови. Кроме того, некоторые лекарства занижают его. К ним относятся финастерид и дутастерид, предназначенные для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Что делать, если уровень ПСА высокий?

Если результаты теста показали высокий уровень ПСА в крови, но у мужчины нет других симптомов развития рака простаты, врач может рекомендовать повторно пройти тестирование. Если высокий уровень ПСА в крови подтверждается, врач порекомендует пройти ректальное обследование и регулярно повторять тестирование на уровень ПСА в крови, чтобы отслеживать любые изменения.

При продолжении роста уровня ПСА в крови, могут быть рекомендованы дополнительные обследования, чтобы проверить наличие других заболеваний. В этот список входят анализ мочи на инфекции мочевыводящих путей, а также трансректальное УЗИ, рентген и цистоскопия. При подозрении на рак предстательной железы врач назначает биопсию простаты. Небольшие образцы ткани предстательной железы изучают патоморфологи для определения стадии заболевания.

Источник: Профилактика.медиа — просветительский проект Фонда «Не напрасно».

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