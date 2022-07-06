ВОЗ: заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 30% за две недели

«В глобальном плане число выявленных случаев выросло почти на 30% за последние две недели. <...> В Европе и Америке большинство случаев приходится на подварианты [омикрон-штамма] BA.4 и BA.5», — уточнил он.

По словам Гебрейесуса, в Индии выявили еще один подвид омикрона, BA.2.75, за ним ведется наблюдение. В своем заявлении гендиректор ВОЗ обратил внимание, что во многих странах резко упал уровень тестирования на COVID-19. А новые лекарства от вируса не поступают в бедные страны.

Он также отметил, что вакцинация остается «реально эффективным» средством предотвращения тяжелого течения и летального исхода. Помимо этого, он заметил, что каждая новая волна добавляет людей, которые имеют последствия перенесенного заболевания. Это сказывается как на самих пациентах, так и на систему здравоохранения, экономику и общество в целом.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения предполагает, что этим летом уровень заболеваемости COVID-19 в Европе достигнет высокого уровня. По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, за минувший месяц количество заражений увеличилось в три раза.