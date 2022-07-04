18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

Роспотребнадзор изменил требования для россиян, вернувшихся из-за рубежа

Поделиться:

Для вернувшихся из-за рубежа россиян по-прежнему действует ряд коронавирусных правил, даже не смотря на снятия ограничений. Роспотребнадзор рассказал, какие требования действуют до сих пор.

Shutterstock.com

Жителям России все еще нужно заполнять анкету на «Госуслугах» перед возвращением домой. Также нужно в течение трех дней после возвращения сдать ПЦР-тест. Однако теперь от туристов не требуют уходить на самоизоляцию до получения отрицательного результата.

В ведомстве отмечают, что при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании сдавать ПЦР-тест не потребуется. Также не нужно заполнять анкету прибывшим в Россию по суше. Это касается только россиян и граждан стран-членов ЕАЭС.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: