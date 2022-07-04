Роспотребнадзор изменил требования для россиян, вернувшихся из-за рубежа

Жителям России все еще нужно заполнять анкету на «Госуслугах» перед возвращением домой. Также нужно в течение трех дней после возвращения сдать ПЦР-тест. Однако теперь от туристов не требуют уходить на самоизоляцию до получения отрицательного результата.

В ведомстве отмечают, что при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании сдавать ПЦР-тест не потребуется. Также не нужно заполнять анкету прибывшим в Россию по суше. Это касается только россиян и граждан стран-членов ЕАЭС.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.