Роспотребнадзор изменил требования для россиян, вернувшихся из-за рубежа

Для вернувшихся из-за рубежа россиян по-прежнему действует ряд коронавирусных правил, даже не смотря на снятия ограничений. Роспотребнадзор рассказал, какие требования действуют до сих пор.
Жителям России все еще нужно заполнять анкету на «Госуслугах» перед возвращением домой. Также нужно в течение трех дней после возвращения сдать ПЦР-тест. Однако теперь от туристов не требуют уходить на самоизоляцию до получения отрицательного результата.
В ведомстве отмечают, что при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном заболевании сдавать ПЦР-тест не потребуется. Также не нужно заполнять анкету прибывшим в Россию по суше. Это касается только россиян и граждан стран-членов ЕАЭС.
Напомним, 1 июля Роспотребнадзор снял все ограничения по коронавирусу в России — даже требование носить маски. Однако в Петербурге они пока сохраняются: меры противодействия распространению заболевания в городе устанавливает Смольный.
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