ВОЗ: в мире зарегистрировали 920 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

В мире зафиксировали 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет организации.
«Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения», — отметили в ВОЗ.
При этом из вероятных случаев гепатита 45 (5%) детям потребовалась трансплантация, а 18 пациентов (2%) скончались. Также половину случаев болезни зафиксировали в странах Европы.
Напомним, в конце апреля в 12 странах у детей выявили 169 случаев гепатита непонятного происхождения, при этом зафиксирован один летальный исход. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, при заболевании происходит рост уровня ферментов печени и во многих случаях наблюдаются «желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту».
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