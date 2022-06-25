ВОЗ: в мире зарегистрировали 920 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Напомним, в конце апреля в 12 странах у детей выявили 169 случаев гепатита непонятного происхождения, при этом зафиксирован один летальный исход. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, при заболевании происходит рост уровня ферментов печени и во многих случаях наблюдаются «желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту».