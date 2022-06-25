18+
  • Здоровье
  • Здоровье
  • News
Здоровье

ВОЗ: в мире зарегистрировали 920 случаев гепатита неизвестного происхождения у детей

Поделиться:

В мире зафиксировали 920 вероятных случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на отчет организации.

Shutterstock

«Выявление тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей в пяти регионах ВОЗ является необычным, а тяжелые клинические последствия некоторых случаев требуют подробного изучения», — отметили в ВОЗ.

При этом из вероятных случаев гепатита 45 (5%) детям потребовалась трансплантация, а 18 пациентов (2%) скончались. Также половину случаев болезни зафиксировали в странах Европы.

Напомним, в конце апреля в 12 странах у детей выявили 169 случаев гепатита непонятного происхождения, при этом зафиксирован один летальный исход. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, при заболевании происходит рост уровня ферментов печени и во многих случаях наблюдаются «желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту».

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: