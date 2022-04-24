ВОЗ: в мире у детей зафиксировали 169 случаев гепатита неизвестного происхождения. А в России? Вот ответ Роспотребнадзора

Больше всего случаев зарегистрировано в Великобритании — 114, в Испании — 13, Израиле — 12, США — девять, Дании — шесть. Гепатит неизвестного происхождения также обнаружили в Ирландии, Нидерландах, Италии, Норвегии, Франции, Румынии и Бельгии. Заболевают дети и подростки в возрасте от одного месяца до 16 лет. При этом 17 пациентам потребовалась пересадка печени.

По данным ВОЗ, при заболевании происходит рост уровня ферментов печени и во многих случаях наблюдаются «желудочно-кишечные симптомы, включая боль в животе, диарею и рвоту». На данный момент специалисты считают, что международные поездки не являются фактором, который способствовал распространению болезни. Как минимум у 74 заболевших был выявлен аденовирус. В 20 случаях у пациентов был обнаружен коронавируса, а в 19 случаях — одновременное присутствие SARS-CoV-2 и аденовируса.