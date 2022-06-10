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Показатели смертности в России опустились ниже допандемийного уровня. Такие данные приводит глава Минздрава Мурашко

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Показатели смертности в России опустились до уровня ниже, чем до пандемии. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время торжественного приема по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).

Shutterstock.com

«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остаётся достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее, ниже допандемийного», — сказал Мурашко.

Также глава министерства сообщал, что россияне совершили свыше 45,5 млн вызовов в скорую медицинскую помощь в 2021 году. А число медицинских эвакуаций превысило 5,2 млн за прошедший год, что на 10% больше показателей за аналогичный период 2020 года.

Напомним, в России уровень заболеваемости COVID-19 все еще остается на высоком уровне. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов.

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