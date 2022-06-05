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Глава Минздрава Мурашко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще остается высоким

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В России уровень заболеваемости COVID-19 все еще остается на высоком уровне. Как заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, под наблюдением медиков находятся почти 100 тыс. пациентов. Об этом пишет ТАСС.

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«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — подчеркнул он. Для этого он предлагает использовать препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».

Также глава Минздрава добавил, что, несмотря на сокращение распространения COVID-19 в мире, вероятность новых волн коронавируса все еще сохраняется. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — подчеркнул он.

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