Глава Минздрава Мурашко заявил, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще остается высоким

«В этот период, когда все-таки достаточно высокий уровень заболеваемости еще сохраняется, пока рекомендуем [проходить] ревакцинацию раз в шесть месяцев», — подчеркнул он. Для этого он предлагает использовать препарат «Спутник Лайт» или один из компонентов «Спутника V».

Также глава Минздрава добавил, что, несмотря на сокращение распространения COVID-19 в мире, вероятность новых волн коронавируса все еще сохраняется. «Мы видим, что те страны, в которых сейчас в другом полушарии наступил зимний период, имеют подъем заболеваемости, <…> поэтому, конечно же, готовность к новым волнам должна присутствовать», — подчеркнул он.