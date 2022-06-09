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Здоровье

ВОЗ предупредили о риске повторного заражения оспой обезьян

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Оспой обезьян можно заразиться повторно. Об одном таком случае заявила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, передал Reuters.

Shutterstock.com

По ее словам, случай был зафиксирован в Западной Африке: контактировавший с вирусом врач заболел снова через некоторое время. Этот эпизод подтвердил тот факт, что иммунитет не защищает от повторного заражения на 100%.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус добавил, что в странах, где ранее не фиксировали оспу обезьян, сейчас заболели уже свыше тысячи человек. Он рекомендовал инфицированным самоизолироваться дома. На данный момент заболевание распространилось на 29 стран. О смертельных случаях от оспы за пределами Африки не сообщали. Гебрейесус также отметил, что только в этом году в Африке выявлено свыше 1,4 тыс. заболевших оспой обезьян, 66 человек умерли вследствие болезни.

«Это печальное отражение мира, в котором мы живем, что международное сообщество только сейчас обратило внимание на обезьянью оспу, потому что она появилась в странах с высоким уровнем дохода», — добавил Гебрейесус.

Напомним, в России началось тестирование новой вакцины против оспы — в том числе новой оспы обезьян. Также разрабатываются лекарственные препараты для лечения болезни. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. Все они были выявлены в 27 странах, которые не являются эндемичными для этого заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационную бюллетень ВОЗ.

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