Петр Родионов («Герофарм»): «Сейчас самое время для инвестиций в России, несмотря на высокие риски»

Это, кстати говоря, характерная ситуация неопределенности, которую нужно решать. Ведь в случае форс-мажора невозможно моментально перестроиться и масштабироваться. А производить товар на миллиарды, чтобы он просто лежал, мы не можем себе позволить, как коммерческая компания. Кроме того, у нас в разработке ряд препаратов, которые мы выпустим полным циклом. И заранее готовим сценарии на случай реального дефицита лекарств. Пока для него нет никаких предпосылок. И конечно, в планах была конкуренция на рынке Европейского союза, что сейчас невозможно представить. Но есть еще Африка, Ближний Восток. Ведем переговоры со странами Латинской Америки, но из-за логистики наша конкурентоспособность снижается.

Какова судьба исследовательских программ, если учесть, что под санкции попали поставки как оборудования, так и важных компонентов для экспериментов, например, редких реагентов.

С оборудованием сложно. Я думаю, оно по большей части будет недоступно, а значит все инвестиционные программы российской фармы нужно корректировать. У нас, например, заказано много единиц, но я не знаю, придут они или нет. Этот вызов пока не решен, будем искать аналоги российского или китайского производства. Так что говоря о развитии фармы, можно предположить: все будет медленнее и дороже. Несколько лет назад, во время визита в Иран, я увидел, что все оборудование на их фармпроизводстве — западное, несмотря на жесточайшие санкции. Они получают технику через посредников, поэтому все стоит в два раза дороже. Чтобы этот сценарий не стал нашим, от государства нужны решения, укрепляющие локальных игроков.

Давайте проговорим, что это за решения!

Нужен комфортный климат для частной инициативы, которая сможет создавать отечественный продукт. Это и без санкций нужно было делать. Сейчас станут медленнее сами процессы разработки. Производство ведь либо работает, либо нет. Если задерживается хотя бы один ингредиент из ста, вы не можете стартовать. Будете ждать, пока привезут последний, и только тогда начнете. И если, допустим, в Калифорнии или Бостоне недостающие реагенты привезут в течение дня, то в России нужно все заранее спланировать, заказать — и они приедут в лучшем случае через месяц, а может быть, и через три.