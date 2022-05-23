Минздрав: в России столкнулись с трудностями в закупках медицинских изделий

«У нас существуют сложности сегодня в закупке медицинских изделий, мы это прекрасно знаем. У нас еще существуют вещи, когда конкурсы непосредственно не состоялись, но это тоже особенности сегодня поставок в РФ ряда медицинских изделий. Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», — сказала Каракулина во время круглого стола в Совете федерации.

Она также отметила, что в России есть случаи, когда непосредственно закупочные процедуры не состоялись. «Но это тоже особенности сегодня поставок в Россию ряда медицинских изделий», — подчеркнула Каракулина. Помимо этого, она напомнила, что федеральный проект в приоритет ставит отечественного производителя.

Напомним, Минздрав к началу апреля почти израсходовал предусмотренный на этот год бюджет на закупку лекарств в рамках госпрограммы по 14 высокозатратным нозологиям — редким заболеваниям, для лечения которых проводят закупки дорогостоящих лекарств за счет бюджета. Но закрыть полностью потребности в средствах не удалось.