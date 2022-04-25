«Ъ»: в России растет дефицит дорогостоящих лекарств

Сейчас структура министерства здравоохранения объявила дополнительные госзакупки на 23 млрд руб. за счет денег, выделенных на 2023–2024 годы. На эти деньги планируют приобрести лекарства от гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные портала госзакупок. Эти заболевания входят в программу 14 высокозатратных нозологий.

Всего на закупку подобных препаратов заложено 46 млрд руб. — почти 70% общей суммы финансирования программы. А новые аукционы могли появиться из-за фактического исчерпания бюджета на эту программу.

По подсчетам издания, из выделенных 66,9 млрд руб. уже заключены договоры на заказы или определены победители по ним на сумму 66,5 млрд руб. Также «Фармстандарт» должен поставить противоопухолевый препарат леналидомид на 8,2 млрд руб. по трехлетнему контракту, который заключили в 2020 году.

В Минздраве сообщили, что закупки по программе проходят в соответствии с потребностями регионов, в том числе «с целью обеспечения переходящего остатка на последующие периоды». В министерстве обещали обеспечить всех пациентов, нуждающихся в подобных лекарствах.