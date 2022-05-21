ВОЗ: в мире зафиксировано около 80 случаев оспы обезьян

Вспышки заболевания были обнаружены в 11 странах: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции. При этом в организации подчеркивают, что все случаи не являются эндемичными. Сейчас ВОЗ совместно с партнерами работают над тем, чтобы определить степень распространения и причины вспышек оспы обезьян.

«Недавние вспышки, сообщения о которых поступили из 11 стран, являются нетипичными, поскольку они произошли в государствах, не являющихся эндемичными. Зафиксировано около 80 подтвержденных случаев, и 50 ожидают завершения расследования», — говорится в сообщении.

Как уточнили в организации, заражение происходит при тесном контакте. Поэтому в первую очередь могут заболеть работники здравоохранения, члены семьи и сексуальные партнеры.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое в основном передается человеку от диких животных. К симптомам заболевания можно отнести лихорадку, головную и мышечную боли, увеличение лимфатических узлов, озноб, усталость и боль в спине.

В Минздраве заявили, что в России нет случаев заражения оспой обезьян. Часть населения РФ имеет иммунитет к оспе обезьян благодаря вакцинации, проводившейся до 1980 года.