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ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за вспышки оспы обезьян

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Заболевание уже зафиксировали в 11 странах мира.

Shutterstock.com

Информация о первых случаях заражения оспой обезьян появилась еще в начале марта. Первого больного обнаружили в Великобритании. Затем в Испании зафиксировали более 30 случаев. В Бельгии появилось два случая заражения оспой обезьян, сообщает «Интерфакс». По данным РИА «Новости», о первом пациенте в стране заявила также Германия.

Помимо этого, несколько случаев зарегистрировано в Австралии, Италии, Швеции, Португалии, Франции, Канаде и США. Эксперты говорят, что болезнь проявляется следующим образом: у пациентов поднимается температура, начинается кашель, головная боль, ломота в теле, , увеличиваются лимфатические узлы.

Также по телу могут распространиться большие волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы, которые напоминают ветряную оспу («ветрянку»). Врачи предполагают, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Также оспа может передаваться между животными и людьми. Отмечается, что сейчас нет лечения от оспы обезьян, однако в некоторых случаях проявления болезни проходят сами собой через 14-21 день.

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