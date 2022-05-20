ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за вспышки оспы обезьян

Информация о первых случаях заражения оспой обезьян появилась еще в начале марта. Первого больного обнаружили в Великобритании. Затем в Испании зафиксировали более 30 случаев. В Бельгии появилось два случая заражения оспой обезьян, сообщает «Интерфакс». По данным РИА «Новости», о первом пациенте в стране заявила также Германия.

Помимо этого, несколько случаев зарегистрировано в Австралии, Италии, Швеции, Португалии, Франции, Канаде и США. Эксперты говорят, что болезнь проявляется следующим образом: у пациентов поднимается температура, начинается кашель, головная боль, ломота в теле, , увеличиваются лимфатические узлы.

Также по телу могут распространиться большие волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы, которые напоминают ветряную оспу («ветрянку»). Врачи предполагают, что болезнь распространяется воздушно-капельным путем. Также оспа может передаваться между животными и людьми. Отмечается, что сейчас нет лечения от оспы обезьян, однако в некоторых случаях проявления болезни проходят сами собой через 14-21 день.