Менструальный отпуск: почему они добрались до Европы, ждать ли их в России и как месячные влияют на трудоспособность?

Боли во время менструации — это нормально?

В период менструации из эндометрия выделяются такие вещества, как простагландины. Они вызывают спазм мышц матки, затрудняя поступление крови. Также они могут вызывать небольшое гриппоподобное состояние (повышение температуры, слабость, головную боль), тошноту, нарушения стула. Неприятные ощущения есть у всех, но если в этот период вы не можете функционировать и выпадаете из жизни, то это точно не норма.

Нужно понимать, что боль — это абсолютно субъективное чувство. Мы никогда не сможем оценить боль другого человека, а это основной симптом заболевания. Поэтому у нас есть визуальная аналоговая шкала. Это когда человек сам оценивает свою боль от 0 до 10. Условно 0 — это, вообще, не больно, а 10 — просто нестерпимо. Чаще всего жалуются и что-то хотят исправить при боли, начинающейся от 6 баллов. Но главный вопрос на приеме: «На сколько вас это беспокоит? Это мешает вам жить?».

Диагноз «дисменорея» (выраженные боли и нарушение общего состояния, которые возникают перед началом и во время менструации) ставится сразу после приема. Дальше врач определяет, первичная она или вторичная. Первичная — это когда нет никакой причины, которая может вызывать боль. Вторичная встречается чаще всего при эндометриозе, также может быть при миоме, воспалительных заболеваниях.