Менструальный отпуск: почему они добрались до Европы, ждать ли их в России и как месячные влияют на трудоспособность?

Испанское правительство собирается принять закон о введении менструального отпуска в течение трех дней для сотрудниц, которые испытывают сильные боли в этот период. Если его примут, Испания станет первой западной страной, предложившей менструальный отпуск. Сейчас такой «бонус» уже есть в Японии, Южной Кореи и Замбии. Что происходит с женским организмом во время менструации, нормально ли испытывать сильные боли и нужны ли россиянам менструальные отпуска? Об этом «Собака.ru» поговорила с гинекологом и номинанткой премии «Новые имена в медицине Петербурга 2022» Аленой Поликарповой.
Исследование почти 43 тысяч женщин в Нидерландах, опубликованное в 2019 году, показало, что у 85% из них были болезненные менструации и состояние, также известное как дисменорея.
«Во время менструации в матке происходит отторжение эндометрия. Эндометрий — это внутренний слой матки. При оплодотворении яйцеклетки, она внедряется в эндометрий. Если оплодотворения не произошло, то этот слой слущивается, что и проявляется менструацией. Каждый месяц в матке и в яичниках происходят изменения, которые направлены на одну цель - получить беременность. Менструацию образно можно описать фразой: “Плач матки по неслучившейся беременности”», - говорит врач.
Боли во время менструации — это нормально?
В период менструации из эндометрия выделяются такие вещества, как простагландины. Они вызывают спазм мышц матки, затрудняя поступление крови. Также они могут вызывать небольшое гриппоподобное состояние (повышение температуры, слабость, головную боль), тошноту, нарушения стула. Неприятные ощущения есть у всех, но если в этот период вы не можете функционировать и выпадаете из жизни, то это точно не норма.
Нужно понимать, что боль — это абсолютно субъективное чувство. Мы никогда не сможем оценить боль другого человека, а это основной симптом заболевания. Поэтому у нас есть визуальная аналоговая шкала. Это когда человек сам оценивает свою боль от 0 до 10. Условно 0 — это, вообще, не больно, а 10 — просто нестерпимо. Чаще всего жалуются и что-то хотят исправить при боли, начинающейся от 6 баллов. Но главный вопрос на приеме: «На сколько вас это беспокоит? Это мешает вам жить?».
Диагноз «дисменорея» (выраженные боли и нарушение общего состояния, которые возникают перед началом и во время менструации) ставится сразу после приема. Дальше врач определяет, первичная она или вторичная. Первичная — это когда нет никакой причины, которая может вызывать боль. Вторичная встречается чаще всего при эндометриозе, также может быть при миоме, воспалительных заболеваниях.
Как менструация и ее проявления влияет на работоспособность?
Может никак не влиять на трудоспособность, а может значительно её нарушать. В таком случае мы начинаем говорить о норме и патологии. Есть диагноз «дисменорея», который и характеризуется выраженной болью во время менструации, а также могут быть выше перечисленные симптомы. В таком случае акушеры-гинекологи должны помочь женщине справиться с этим состоянием.
Как вы оцениваете идею испанского правительства?
На первый взгляд она кажется очень интересной. Можно увидеть в этом заботу о женщине, которая страдает в период менструации. Но я считаю, что это не совсем верный путь. Если женщина так тяжело переносит менструацию, что выпадает из жизни на несколько дней, то ей требуется помощь врача.
Я точно знаю о чем говорю, потому что очень давно моя менструация была похожа на ад, я просто ненавидела ее. Но сейчас, благодаря лечению, она практически ничем не отличается от всех других дней. Лично мне не интересна идея по исключению из своей нормальной жизни нескольких дней в месяц.
В медицине есть понятия симптоматической и патогенетической терапии. Симптоматическая — когда мы убираем только симптом, а патогенетическая — когда мы воздействием на причину возникновения этого симптома. Так вот введение отпуска — это лишь симптоматическая терапия (которая ещё и не лишает женщину главного симптома — боли, а просто дает ей возможность находится с ней дома, а не на работе), патогенетическая — это обучение врачей акушеров-гинекологов и информирование женщин, что это можно и нужно исправить.
Нервозность и плохое настроение во время ПМС и месячных — это миф?
Нет. Диагноз «ПМС» существует и даже есть более тяжелая форма — предменструальное дисфорическое расстройство. Здесь можно было бы во всем обвинить гормоны, но все не так просто. Да, колебание гормонов в течение менструального цикла приводит к подобным симптомам. Но менструация есть у всех, а ПМС — нет. Дело в том, что колебание гормонов воздействует на нейромедиаторы нашего головного мозга, которые, в свою очередь, влияют на наше психо-эмоциональное состояние. И это тоже можно корректировать.
Как понять, что ПМС переросло в предменструальное дисфорическое расстройство?
ПМС – это хотя бы один физический или поведенческий симптом, который снижает качество жизни, возникает в течение минимум 5 дней до менструации и длится на протяжении трех последних месяцев. Основные симптомы ПМС: вздутие живота, боли в молочных железах, головная боль, повышение аппетита, перепады настроения, снижение интереса к привычным вещам, раздражительность, тревога, подавленность, беспокойство, злость и другие.
Предменструальное дисфорическое расстройство (ПМДР) включает в себя 5 или более симптомов, которые длятся более 7 дней и проходят сразу или через пару дней от начала менструации, а также нарушать качество жизни. Среди симптомов превалируют поведенческие– перепады настроения, внезапная печаль, повышенная чувствительность к отказу, гнев, раздражительность, чувство безнадежности, подавленное настроение, самокритичные мысли, напряжение, тревога, чувство на грани.
Как можно уменьшить боль во время критических дней?
Есть немедикаментозные методы снижения боли, например, использование тепла: грелка на низ живота, тёплый душ. Физическая активность: доказано, что движение снижает болевой синдром, многие мои пациенты отмечают, чем активнее они были в течение цикла и в менструацию, тем менее выраженная боль. Также есть медикаментозные методы — это нестероидные противовоспалительные препараты, которые подавляют те самые простагландины, вызывающие все симптомы. Чем раньше вы приняли препарат и продолжаете в особенно болезненные дни принимать регулярно, тем менее выражена боль.
В арсенале акушеров-гинекологов есть гормональные препараты. Это могут быть комбинированные оральные контрацептивы, кольцо, пластырь, внутриматочная система. Они делают эндометрий тонким и из него выбрасывается значительно меньше простагландинов.
Что можно и что нельзя делать во время менструации?
Определенных ограничений нет. Все что для вас комфортно в менструацию, то и разрешено. Нет противопоказаний для занятий сексом в менструацию. Вопрос лишь в личном комфорте — вашем и вашего партнёра.
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