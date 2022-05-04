Исследование: просмотр порно улучшает сексуальную жизнь у женщин и ухудшает у мужчин

Регулярный просмотр порно связывают с повышением сексуальных возможностей у женщин. На мужчин же просмотр фильмов для взрослых влияет противоположным образом. К таким выводам пришли швейцарские ученые в ходе трехэтапного исследования с участием ста тысяч молодых людей, пишет Phys.org.
«Чем больше женщины смотрят порно, тем выше их ощущение собственной сексуальной компетентности, тем меньше у них проблем в постели, тем более удовлетворенными чувствуют себя их партнеры-мужчины. Чем больше мужчины смотрят порно, тем сильнее они сомневаются в своих сексуальных возможностях, тем чаще возникают проблемы с влечением, эрекцией и биологической стороной полового акта. Партнерши таких мужчин часто не удовлетворены», — заявили исследователи.
Ученые отмечают, что несмотря на выявленную устойчивость такой связи, просмотр порнографии нельзя назвать основным фактором снижения качества сексуальной жизни у мужчин. Также порно не может 100% помочь женщинам исправить проблемы в постели.
Комментарии (0)