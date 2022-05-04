Исследование: просмотр порно улучшает сексуальную жизнь у женщин и ухудшает у мужчин

«Чем больше женщины смотрят порно, тем выше их ощущение собственной сексуальной компетентности, тем меньше у них проблем в постели, тем более удовлетворенными чувствуют себя их партнеры-мужчины. Чем больше мужчины смотрят порно, тем сильнее они сомневаются в своих сексуальных возможностях, тем чаще возникают проблемы с влечением, эрекцией и биологической стороной полового акта. Партнерши таких мужчин часто не удовлетворены», — заявили исследователи.

Ученые отмечают, что несмотря на выявленную устойчивость такой связи, просмотр порнографии нельзя назвать основным фактором снижения качества сексуальной жизни у мужчин. Также порно не может 100% помочь женщинам исправить проблемы в постели.