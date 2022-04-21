«Нельзя заразиться ЗППП, если в сексе нет проникновения»: 9 мифов и фактов о сексуальном здоровье

Можно ли заразиться ЗППП во время петтинга, передаются ли венерические заболевания через сиденье унитаза и исключает ли прерванный половой акт беременность? 9 мифов о сексуальном здоровье развенчивает доктор Сью Манн, эксперт в области репродуктивной медицины Министерства здравоохранения Великобритании, консультант по вопросам сексуального здоровья.
1. Если принимать «противозачаточные таблетки», это одновременно защитит и от инфекций
Странно, однако такой миф не только бытует, но и остается достаточно популярным.
В действительности оральные контрацептивы никоим образом не являются средством профилактики в отношении инфекций, передаваемых половым путем.
Как объясняет доктор Манн, «…оральная контрацепция так не работает, она производится и назначается исключительно для предотвращения нежелательной беременности. Единственный способ обезопасить себя в ситуации, где есть риск заражения ЗППП, – это использование презерватива. Даже в том случае, если вы принимаете таблетки».
То же самое неоднократно разъяснялось в информационных бюллетенях CDC: «Методы контроля рождаемости, такие как таблетки, пластыри, кольца, внутриматочные спирали и пр., обнаруживают высокую эффективность в плане предотвращения беременности, однако они не защищают от заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем».
2. «Вовремя прерванный» половой акт исключает беременность
Так называемый метод прерванного коитуса заключается в извлечении полового члена из влагалища непосредственно перед семяизвержением. Этот способ лишь снижает статистическую вероятность наступления беременности, но «…снижает далеко не в той степени, чтобы считаться надежным способом контрацепции», говорит доктор Сью Манн.
Даже если не учитывать серьезные недостатки психосексуального свойства (вместо полной самоотдачи требуется жесткий контроль ощущений и этапов возбуждения), метод прерванного акта приходится признать несостоятельным еще и по физиологической причине. Дело в том, что в приближении разрядки или даже просто при сильном возбуждении из пениса выделяется определенное «смазочное» количество т.н. предсеменной жидкости, в которой могут присутствовать сперматозоиды, – в количестве, вполне достаточном для наступления беременности.
В наукометрической базе данных PubMed Central, принадлежащей Институтам здравоохранения США, есть отчет о недавнем исследовании, в ходе которого лабораторному анализу подвергались образцы предэякуляционной жидкости, отобранные у 27 участников. Жизнеспособные активные сперматозоиды были обнаружены у 10 мужчин (37%). Каждый доброволец сдавал до пяти образцов; интересно отметить, что у одних участников сперматозоиды присутствовали во всех образцах, у других – ни в одном. Другими словами, это индивидуальная особенность: значительная часть мужской популяции отличается присутствием спермы в предэякуляте. По заключению авторов исследования, «презервативы должны всегда надеваться до первого генитального контакта, поскольку для части мужчин метод прерванного коитуса статистически может оказаться неэффективным».
3. «Прерванный акт» предотвращает заражение ЗППП
Вполне ведь очевидно, что практика прерванного коитуса все равно предполагает прямой контакт слизистых и, следовательно, обмен биологическими жидкостями, поэтому «данный способ не защитит вас ни от ВИЧ, ни от герпеса, сифилиса, гонореи, хламидиоза», – напоминает доктор С.Манн.
4. Использование двух презерватив удваивает защиту
Можно понять, почему современные просвещенные люди верят в подобное («Два бронежилета, двойная броня»), однако к презервативам такой подход неприменим. Двойная защита – миф. Более того, здесь всё наоборот: «В действительности использование двух и более кондомов не уменьшает, а увеличивает риски, – говорит Сью Манн. – В частности, из-за постоянного трения слоев латекса друг о друга во время фрикций возрастает вероятность разрыва. Лучшим вариантом остается единственный кондом».
5. Венерической болезнью можно заразиться через сиденье унитаза
Вероятно, это один из наиболее живучих мифов, связанных с ЗППП. Вопреки тому, что эта идея совершенно несостоятельна и многократно опровергнута, значительная часть людей «на всякий случай» продолжает в нее верить.
Мнение эксперта: «Инфекции, передаваемые половым путем, распространяются посредством незащищенных вагинальных, анальных и оральных сексуальных контактов, а также при пользовании общими аксессуарами и приспособлениями, практикуемыми в сексуальной жизни». И далее: «Патогенные микроорганизмы, вызывающие ЗППП, не могут долго существовать за пределами человеческого тела, – да и там требуют определенных условий, предпочитая слизистые оболочки мочеполовой системы, – поэтому на внешних поверхностях вроде туалетного сиденья эти патогены быстро погибают».
6. От венерической болезни полностью не вылечишься
Неправда. Согласно материалам ВОЗ, абсолютное большинство инфекций, передаваемых половым путем, составляют восемь патогенов. Четыре из них поддаются полной эрадикации: бактериальные возбудители сифилиса, гонореи и хламидиоза, а также протозойный (простейший) возбудитель трихомониаза. Остальные четыре – это вирусные возбудители: вирус гепатита В, вирус простого герпеса, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и папилломавирус человека (ПВЧ). Даже после устранения клинической картины заболевания эти патогены способны пассивно оставаться в организме. Стоит, впрочем, отметить, что от папилломавирусной инфекции организм нередко очищается естественным образом (по данным CDC).
7. Вирусом ВИЧ заражаются только мужчины-гомосексуалисты
Еще один миф, настолько же устойчивый, насколько и ошибочный. Слово доктору С.Манн: «Вирусом иммунодефицита может заразиться абсолютно любой человек, независимо от его сексуальной ориентации, расы, этнической принадлежности, возраста и биологического пола. Если вы являетесь носителем ВИЧ и не знаете об этом, вы с большой вероятностью передадите его другим людям. Но если вам известен ваш статус носителя, вы предпримете все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность вашему партнеру(ам)».
Ссылаясь на материалы CDC, Сью Манн подчеркивает важность периодического лабораторного тестирования на подобные инфекции, тем более что «…во многих странах такой анализ уже является бесплатным, общедоступным и конфиденциальным. Вы даже можете сделать анализ в комфортных условиях собственного дома».
8. Нельзя заразиться ЗППП, если в сексе не будет проникновения
«Пенетративный [проникающий, подразумевающий введение полового члена. – Прим. Лахта Клиники] секс является не единственным способом заражения ЗППП. К путям распространения относятся также различные оральные практики, непроникающее соприкосновение гениталий и совместное пользование сексуальными аксессуарами», – отвечает нам доктор Сью Манн.
Широко известно также, что передача ЗППП возможна и при контакте с зараженной инфекционным агентом кровью, включая инъекции уже использованными нестерильными иглами.
9. ЗППП можно заразиться только от человека с активной симптоматикой
«Множество людей даже не догадывается о том, что они – носители сексуально трансмиссивных инфекций, – пишет доктор С.Манн. – ЗППП могут распространяться как при наличии клинических проявлений, так и в их отсутствие».
Это отражено и в материалах ВОЗ: «Большинство ЗППП протекает бессимптомно или со слабо выраженной симптоматикой, которая носителем может и не ассоциироваться с урогенитальной инфекцией».
«Вот поэтому, – продолжает эксперт, – для всех нас столь важно регулярно сдавать анализы и использовать презервативы, чтобы остановить распространение ЗППП в максимально возможной степени».
Источник: Лахта Клиника. По материалам сайта Medical News Today.
Комментарии (0)