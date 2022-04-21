«Нельзя заразиться ЗППП, если в сексе нет проникновения»: 9 мифов и фактов о сексуальном здоровье

1. Если принимать «противозачаточные таблетки», это одновременно защитит и от инфекций

Странно, однако такой миф не только бытует, но и остается достаточно популярным.

В действительности оральные контрацептивы никоим образом не являются средством профилактики в отношении инфекций, передаваемых половым путем.

Как объясняет доктор Манн, «…оральная контрацепция так не работает, она производится и назначается исключительно для предотвращения нежелательной беременности. Единственный способ обезопасить себя в ситуации, где есть риск заражения ЗППП, – это использование презерватива. Даже в том случае, если вы принимаете таблетки».

То же самое неоднократно разъяснялось в информационных бюллетенях CDC: «Методы контроля рождаемости, такие как таблетки, пластыри, кольца, внутриматочные спирали и пр., обнаруживают высокую эффективность в плане предотвращения беременности, однако они не защищают от заражения ВИЧ и другими инфекциями, передаваемыми половым путем».