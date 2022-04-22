Новая волна коронавируса может накрыть Петербург после майских праздников

По ее словам, сейчас в городе преобладают штаммы омикрон и стелс-омикрон.

«Да, мы снижаемся [по заболеваемости], мы стабилизировались. В городе снимается ряд ограничительных мероприятий. Но ковид никуда не делся. И хочу напомнить аналогичный период 2021 года, когда как раз одна из волн у нас началась после майских праздников», — сказала она на пресс-конференции «Интерфакса».

Глава отдела по организации амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева также предположила, что «какие-то подъемы заболеваемости будут». Она также порекомендовала людям из групп риска пройти ревакцинацию.

Сейчас в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 43,7% и продолжает снижаться. Минздрав связывает это с тем, что все меньше людей идут делать прививки. Ведомство прогнозирует новую волну заболеваемости в мае-июне.