Почти все российские ветклиники заявили о дефиците препаратов и вакцин для животных

О ситуации с медикаментами в ветклиниках говорят результаты исследования ветеринарного подразделения «Инвитро» Vet Union. Опросив представителей более 100 ветеринарных клиник, аналитики пришли к выводу, что более 93% из них за последний месяц испытывали дефицит препаратов и вакцин для животных.

Более 80% ветклиник сообщили в том числе о дефиците вакцин и препаратов для проведения общей анестезии, более 50% — о недостатке антибиотиков, более 20% — о дефиците противопаразитарных препаратов и нестероидных противовоспалительных средств.

«Дефицит вакцин импортного производства для собак и кошек есть уже на данный момент. Возможно, он спровоцирован крайне высоким спросом на вакцины в марте со стороны ветеринарных клиник, заводчиков и владельцев: все старались запастись препаратами до роста цен. В большей степени сложившаяся ситуация относится к препаратам для ежегодной профилактической вакцинации собак и кошек», — приводит РИА «Новости» слова аналитиков «Инвитро» Vet Union.