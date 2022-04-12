Сколько будут стоить корма для животных? Ветпомощь подорожает? Международные выставки для питомцев закрыты?

Какими будут цены в зоомагазинах?

Кризис, возникший на фоне введенных санкций серьезно ударил по владельцам животных в России. Зоомагазины вынуждены были по несколько раз за неделю переписывать ценники, а некоторые товары в них подорожали более чем в три раза. «Цены поднялись сумасшедшим образом, — сетует в беседе с «Собака.ru» кинолог, председатель клуба любителей животных «Петербург» Галина Александрова, — я лично покупала раньше 15-килограммовый мешок корма за четыре с чем-то тысячи, а сейчас он 15 тысяч стоит!»

Меньше всего возникло проблем с недорогими кормами местных марок. «Заводы-производители кормов для животных работают в штатном режиме, поэтому корма отечественного производства имеются в достаточном количестве», — рассказывают редакции в пресс-службе Управления ветеринарии Ленобласти. Впрочем, повышение цен не обошло стороной и российскую продукцию: по разным оценкам оно составило от 10% до 50%. Причем коснулось не только питания для животных, но также аксессуаров и средств по уходу за животными.

А вот покупатели специфических ветеринарных кормов (необходимых питомцам, испытывающим проблемы со здоровьем) столкнулись не только с ростом цен, но и с дефицитом. Ведь практически вся эта продукция ввозится в Россию из-за рубежа. «Многих позиций [в магазинах] нет, большая проблема с диетическими рационами», — констатирует Анна Кондратьева, ветеринарный врач, основатель «Республики кошек».

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова полагает, что ситуация на рынке товаров для животных должна нормализоваться в ближайшие месяцы. «По прогнозам импортеров, для выстраивания новых цепочек потребуется месяц-полтора , — говорит она. — После этого корма будут стоить на 20—25% больше по сравнению с досанкционным уровнем. Мартовский взлет цен в три раза не отражает реальной ситуации, это тема для разбирательства в ФАС. Я надеюсь, что в скором времени таких цен уже не будет».

«С этой недели ряд марок в связи со стабилизацией доллара объявил о снижении цен до 25%. Приятная тенденция», — добавляет коммерческий директор зоомаркета «Сова» Ирина Камардина.