Сколько будут стоить корма для животных? Ветпомощь подорожает? Международные выставки для питомцев закрыты?

На фоне санкций и резких скачков курса доллара стоимость товаров для животных взлетела иногда в разы. Сходная ситуация и с ветеринарными препаратами. Некоторых позиций в продаже просто не найти. Сколько еще будут расти цены? И не останутся ли питомцы россиян без редких лекарств и кормов? Разбираемся вместе со специалистами, как нынешний кризис скажется на животных.
Какими будут цены в зоомагазинах?
Кризис, возникший на фоне введенных санкций серьезно ударил по владельцам животных в России. Зоомагазины вынуждены были по несколько раз за неделю переписывать ценники, а некоторые товары в них подорожали более чем в три раза. «Цены поднялись сумасшедшим образом, — сетует в беседе с «Собака.ru» кинолог, председатель клуба любителей животных «Петербург» Галина Александрова, — я лично покупала раньше 15-килограммовый мешок корма за четыре с чем-то тысячи, а сейчас он 15 тысяч стоит!»
Меньше всего возникло проблем с недорогими кормами местных марок. «Заводы-производители кормов для животных работают в штатном режиме, поэтому корма отечественного производства имеются в достаточном количестве», — рассказывают редакции в пресс-службе Управления ветеринарии Ленобласти. Впрочем, повышение цен не обошло стороной и российскую продукцию: по разным оценкам оно составило от 10% до 50%. Причем коснулось не только питания для животных, но также аксессуаров и средств по уходу за животными.
А вот покупатели специфических ветеринарных кормов (необходимых питомцам, испытывающим проблемы со здоровьем) столкнулись не только с ростом цен, но и с дефицитом. Ведь практически вся эта продукция ввозится в Россию из-за рубежа. «Многих позиций [в магазинах] нет, большая проблема с диетическими рационами», — констатирует Анна Кондратьева, ветеринарный врач, основатель «Республики кошек».
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова полагает, что ситуация на рынке товаров для животных должна нормализоваться в ближайшие месяцы. «По прогнозам импортеров, для выстраивания новых цепочек потребуется месяц-полтора , — говорит она. — После этого корма будут стоить на 20—25% больше по сравнению с досанкционным уровнем. Мартовский взлет цен в три раза не отражает реальной ситуации, это тема для разбирательства в ФАС. Я надеюсь, что в скором времени таких цен уже не будет».
«С этой недели ряд марок в связи со стабилизацией доллара объявил о снижении цен до 25%. Приятная тенденция», — добавляет коммерческий директор зоомаркета «Сова» Ирина Камардина.
Михаил Лачугин
Независимый эксперт по ритейлу:
Среди массовой продукции дефицита нет и не будет. В стране достаточно сырья для производства таких кормов, вопрос только в скорости подготовки предприятий к увеличению объемов. Наверняка выгодоприобретателями из сложившейся ситуации окажутся крупные игроки вроде «Мираторга», которые имеют и собственную сырьевую базу, и производственные мощности, и соответствующий менеджмент для более-менее качественного продвижения своей продукции. Запасы делать точно не надо по массовым кормам. По специализированным кормам запасы делать уже поздно. Их выпуск в России, думаю, тоже наладят. Но на это нужно больше времени.
Снижение или хотя бы стабилизации цен — возможны. Когда ритейл поймет, в каком ключе будет дальнейшее развитие, то они действительно стабилизируются и отчасти снизятся. Нынешний рост обусловлен в немалой степени паникой.
Во сколько обойдется лечение питомцев?
Еще одним ударом для владельцев животных стал резкий рост цен на ветеринарные препараты. Наличие этой проблемы признали даже в Госдуме. «Цены выросли — как на ветеринарные, так и на человеческие препараты (используемые в лечении животных). На ветеринарные препараты цены выросли в 2—3 раза», — объясняет «Собака.ru» руководитель приюта «Особый друг» Валентина Жаравина.
Также время от времени говорится о дефиците тех или иных лекарств для животных, однако большинство опрошенных редакцией экспертов говорит, что критической нехватки пока нет. «Основные препараты сейчас есть, — говорит Валентина Захаренко, ветеринар, автор канала «Записки ветврача». — Мы продолжаем работать в прежнем режиме. В случае, если чего-то не хватает, мы подбираем замену. При этом стараемся не поддаваться панике и не поднимать цены на услуги, пока это не будет действительно, существенно».
«Самая большая проблема с наркозом для животных, — объясняет ветеринар и основательница «Республики кошек» Анна Кондратьева, — очень не хочется возвращаться в 90-е с нелегальным оборотом. Газовый наркоз подорожал в четыре раза, его сейчас не купить, как и "Золетил" (препарат для наркоза). Антибиотики для животных исчезли, приходится назначать человеческие препараты. Шовный материал, шприцы, расходные материалы подорожали существенно, но есть шанс заказать их в Китае».
Как объясняет Анатолий Албеско, главный врач клиник «Ветсеть», информация о наличии и цене препаратов и лечебных кормов меняется у дистрибьюторов «раз в неделю». «Месяц назад меняли логистику, три недели назад: "все пропало", а две недели назад: "снова меняем логистику"», — сетует он, отмечая, что цены на базовую ветеринарную помощь в ближайшее время может вырасти на 10%—15%, а на более сложные услуги и на 50%. «В целом, если дальше так пойдет, по некоторым видам помощи, не по всем, мы можем откатиться на 10 лет назад», — заключает он.
Что с выставками, разведением и покупкой питомцев?
Еще в самом начале марта на фоне «специальной военной операции» Международная федерация кошек (FIFE) ввела санкции в отношении российских заводчиков. Им запрещалось выставлять своих питомцев на международных выставках, а также регистрировать питомцев в какой-либо родословной книге FIFE за пределами страны.
«Это мировая система — признанная, с многолетней историей, поэтому сказать, что это решение не коснулось [российских заводчиков], нельзя. Однако главным образом проблемы возникли с продажей животных за рубеж. А то, что касается остального, то в России фелинологическое движение хорошо развито, у нас есть несколько своих систем, выставки проводятся, жизнь продолжается», — поясняет Ирина Александрова, вице-президент клуба Союза фелинологов «ЛенКот».
Санкции коснулись и российских собак. Так, Международная кинологическая федерация (FCI) приостановила на территории РФ все мероприятия, где присуждаются титулы FCI. Централизованного запрета на участие в заграничных выставках нет, но некоторые национальные организации ввели санкции против россиян на своем уровне. Впрочем, президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил редакции, что среди российских кинологов нет паники. «Выставки, состязания и иные зоотехнические мероприятия национального уровня под эгидой Российской кинологической федерации проводятся в полном объеме согласно календарю», — отметил он.
Если говорить о покупке животных из-за рубежа, то теперь это сопряжено с дополнительными тратами. «Ощутимо сложнее стало в финансовом плане. Билеты подорожали, услуги курьеров подорожали. [Кошка из зарубежного питомника обходится] процентов на 30%—40% дороже», — рассказывает президент Всемирного Фелинологического Альянса Светлана Панарина, добавив, что при этом нехватки каких-либо пород в России не наблюдается.
«Если говорить о дефиците экзотических питомцев, то зависит от того, размножается ли конкретный вид животных, насекомых или птиц вне воли или с трудом. Возможно, будут проблемы с ввозом из Южной Америки, но это, как правило, нелегальный ввоз. Поэтому если ограничения сократят контрабанду, я бы оценила это, как что-то хорошее», — заключила коммерческий директор зоомаркета «Сова» Ирина Камардина.
А как будут жить приюты?
Описанные выше сложности коснутся не только владельцев домашних питомцев, но и содержателей приютов для бездомных животных. Им придется выживать в условиях роста цен на корма и лекарства. При этом в условиях экономического кризиса изыскивать средства все сложнее.
«Меньше денег стало поступать, пожертвований, не скажу что глобально, но март был уже чуть "потише", — рассказывает Татьяна Титова, руководительница приюта «Верность», — а расходы меньше не стали. Мы все равно работаем на пределе своих возможностей, другое дело, что этот предел будет меньше, а необходимости может стать больше».
Как рассказала редакции администратор приюта «Ржевка» Татьяна, уже сейчас количество обращений с просьбой принять бесхозное животное стало больше. «Люди готовы сейчас отказываться от животных только из-за того, что не в состоянии их содержать. [Этот процесс уже сейчас] наблюдаем. Я могу сказать, что у нас нет ни одного свободного места. Ни одного! Мы не в состоянии принять никого. [Ранее] мы собак все время брали, когда тяжелая ситуация, находили какие-то возможности. Сейчас мы их даже изыскать не можем», — поясняет она.
И все же массового закрытия приютов бояться не стоит, считает Валентина Жаравина из приюта «Особый друг». «Не думаю, что кто-то решит закрывать приют. Этим делом занимаются люди, которые им горят. Нет ничего полезнее, чем в сложных жизненных ситуациях заниматься тем, что любишь, и во что веришь. Особенно, если речь идёт о животных, которые несут добро и любовь одним своим существованием. Но здесь важно что, и раньше средств на обеспечение адекватного функционирования приютов хватало с натяжкой, а в условиях нынешних цен даже с прежним объемом пожертвований поддерживать качество жизни подопечных животных в приютах — просто нереально», — заключила она.
Комментарии (0)