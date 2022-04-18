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В Петербурге стартовал проект «Территория здоровья» о важности раннего выявления заболеваний

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В Петербурге стартовал медико-просветительский проект «Территория здоровья». Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления заболеваний.

Shutterstock.com

В рамках проекта «Территория здоровья» в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл» пройдет ряд бесплатных выездных медико-просветительских мероприятий. Их цель — привлечь внимание петербуржцев к важности раннего выявления заболеваний, факторам риска и способам уменьшить их влияние, выполняя простые правила здорового образа жизни.

Для петербуржцев здесь откроются рецепционные пространства и зоны, оборудованные тренажерами, макетами и диагностическими приборами. Все желающие смогут получить консультацию врачей-специалистов, пройти диагностику, посетить мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию.

«Территория здоровья» в «Охта Молле» будет открыта с 18 по 24 апреля. Ежедневно с 14:00 до 20:00 петербуржцам будут доступны восемь тематических зон:

  • управление сердечно-сосудистыми рисками;
  • свободное дыхание;
  • здоровый кишечник;
  • свободное движение;
  • «Искусство видеть»;
  • здоровая кожа;
  • женское и мужское здоровье.

Напомним, ранее в России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин». Единственная бесплатная в стране, она позволяет в онлайн-режиме оценить индивидуальные риски развития новообразований и получить конкретные рекомендации по профилактике, скринингу и ранней диагностике онкологических заболеваний.

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