В рамках проекта «Территория здоровья» в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл» пройдет ряд бесплатных выездных медико-просветительских мероприятий. Их цель — привлечь внимание петербуржцев к важности раннего выявления заболеваний, факторам риска и способам уменьшить их влияние, выполняя простые правила здорового образа жизни.

Для петербуржцев здесь откроются рецепционные пространства и зоны, оборудованные тренажерами, макетами и диагностическими приборами. Все желающие смогут получить консультацию врачей-специалистов, пройти диагностику, посетить мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию.

«Территория здоровья» в «Охта Молле» будет открыта с 18 по 24 апреля. Ежедневно с 14:00 до 20:00 петербуржцам будут доступны восемь тематических зон:

управление сердечно-сосудистыми рисками;

свободное дыхание;

здоровый кишечник;

свободное движение;

«Искусство видеть»;

здоровая кожа;

женское и мужское здоровье.

Напомним, ранее в России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин». Единственная бесплатная в стране, она позволяет в онлайн-режиме оценить индивидуальные риски развития новообразований и получить конкретные рекомендации по профилактике, скринингу и ранней диагностике онкологических заболеваний.