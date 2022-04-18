В Петербурге стартовал медико-просветительский проект «Территория здоровья». Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления заболеваний.
В рамках проекта «Территория здоровья» в торгово-развлекательном комплексе «Охта Молл» пройдет ряд бесплатных выездных медико-просветительских мероприятий. Их цель — привлечь внимание петербуржцев к важности раннего выявления заболеваний, факторам риска и способам уменьшить их влияние, выполняя простые правила здорового образа жизни.
Для петербуржцев здесь откроются рецепционные пространства и зоны, оборудованные тренажерами, макетами и диагностическими приборами. Все желающие смогут получить консультацию врачей-специалистов, пройти диагностику, посетить мастер-классы по здоровому образу жизни и правильному питанию.
«Территория здоровья» в «Охта Молле» будет открыта с 18 по 24 апреля. Ежедневно с 14:00 до 20:00 петербуржцам будут доступны восемь тематических зон:
- управление сердечно-сосудистыми рисками;
- свободное дыхание;
- здоровый кишечник;
- свободное движение;
- «Искусство видеть»;
- здоровая кожа;
- женское и мужское здоровье.
Напомним, ранее в России заработала система рекомендаций для профилактики рака «Скрин». Единственная бесплатная в стране, она позволяет в онлайн-режиме оценить индивидуальные риски развития новообразований и получить конкретные рекомендации по профилактике, скринингу и ранней диагностике онкологических заболеваний.
Комментарии (0)