Правительство России выделит почти 400 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса

Правительство России направит 387 млн рублей на запуск производства препарата «Мир-19» от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Как следует из сообщения, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Выделенные средства получит государственный научный центр и разработчик лекарства «Институт иммунологии». Деньги пойдут на модернизацию и приобретение необходимого оборудования.
«Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса», — уточняется в сообщении.
Напомним, 22 декабря 2021 года Министерство здравоохранения зарегистрировало препарат для лечения коронавируса под названием «Мир 19». Сообщалось, что он подходит для лечения от всех штаммов COVID-19.
«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Разработкой нового препарата занимались в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФБМА), в апреле его запатентовали. Отмечается, что лекарство можно использовать и в качестве основного лечения, и в качестве профилактики коронавируса.
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