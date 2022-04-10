Правительство России выделит почти 400 млн рублей на производство препарата «Мир-19» от коронавируса

«Мир 19» расшифровывается как «Малая интерферирующая РНК». Разработкой нового препарата занимались в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФБМА), в апреле его запатентовали. Отмечается, что лекарство можно использовать и в качестве основного лечения, и в качестве профилактики коронавируса.