«Все уедут, а я останусь»: 4 типа деструктивных мыслей, которые возникают при мыслях об отъезде или эмиграции друзей

Разговоры об эмиграции в последнее время участились — в одном только IT-секторе уехало 50 000-70 000 человек, сообщал глава РАЭК Сергей Плуготаренко на заседании «Развитие ИТ-отрасли в условиях санкций» в Госдуме, пообещав еще 100 000 — в апреле. Частота поисковых запросов по слову «эмиграция» достигла пика за последние 5 лет. Друзья или друзья друзей, коллеги и известные личности оказываются по другую сторону границы — это может вызывать разные эмоции и реакции. Психолог Настасья Соломина («Чистые Когниции») разбирает типичные мысли, которые возникают у тех, кто остаётся, и как на них реагировать.
Неправильные чувства
- «Должна радоваться за подругу, а я завидую/злюсь, так нельзя».
- «Возможно, ещё долго не увижу родных, а не чувствую по этому поводу ничего, это ненормально».
На самом деле, любые чувства и их отсутствие нормальны в текущей ситуации — вы можете радоваться, злиться, грустить, завидовать, обижаться и даже не испытывать ничего, и это не сделает вас плохим или хорошим человеком. Эмоции возникают автоматически, и вы едва ли можете как-то повлиять на то, какими они будут.
Но вы можете выбирать действия, которые совершаете в присутствии этих чувств. Выражать их человеку или нет? Сблизиться или на время отстраниться? Дать себе время почувствовать чувства и потупить или переключить внимание на активные действия?
Эмоции и мысли не определяют вас. А вот поступки — да.
Страшные прогнозы
- «Наши отношения не будут прежними».
- «Другу там будет хорошо, а мне тут плохо».
«Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нём не подозреваем», — замечает Нассим Талеб, публицист, экономист в своей книге «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости». Мало кто из нас мог даже подумать в начале февраля, что может случиться трагедия таких масштабов, как то, что разворачивается сейчас у нас на глазах. Тем не менее, мы продолжаем верить в способность нашего разума надёжно предсказывать будущее.
Попробуйте на минуточку перевести внимание с пугающих прогнозов о будущем на ваш прошлый опыт. Случалось ли, что ваш разум (возможно, небезосновательно) рисовал вам негативные или даже катастрофические сценарии развития отношений — но по факту ситуация разворачивалась неожиданным для вас образом?
Да, оснований для оптимизма сейчас может не быть, однако стоит напомнить себе о том, что мы не умеем предсказывать будущее.
Всё бессмысленно
- «Если мы больше не будем рядом, то смысл вкладываться в отношения».
- «Слишком больно терять, лучше забить».
Это сложнее всего вспоминать в периоды эмоциональной турбулентности, но выбираем свои ценности и смыслы, и, вне зависимости от обстоятельств, можем следовать им. Ведь ценности — это не цели, которых либо достиг, либо нет. Быть верным, отзывчивым, заботливым другом можно в самых разных обстоятельствах.
А ещё боль — мудрый учитель, если дать себе возможность усвоить её уроки. Что болит у вас сейчас больше всего? Если вы можете не заглушать эту боль, не игнорировать её и не надеяться, что она уйдёт сама по себе — о чём она?
Болит то, что важно. Даже если кажется, что это важное погребено под лавиной обстоятельств. Если болит — значит, оно там ещё живо.
Самобичевание
- «Они смогли, а я не смог, вот неудачник».
- «Если бы 5 лет назад я сделал ...., сейчас был бы богатым и жил, где хочу».
Когда мы видим, что у других есть что-то, чего нет у нас, автоматически запускается процесс сравнения: получается, я хуже. К и без того сложным внешним обстоятельствам может подключиться голос «внутреннего критика» — обвиняющий, стыдящий, жестокий.
Может даже показаться, что эти претензии уместны: и правда ведь, я чего-то не могу, значит, можно себя ругать. Но дело в том, что мы переживаем сейчас столкновение с большой неопределённостью и небезопасностью. И самокритика только усиливает работу тех частей нашей нервной системы, которые отвечают за активацию организма в ситуации угрозы. Если критиковать себя, когда вокруг хаос, хаоса меньше не станет, а вот устойчивость найти будет ещё сложнее.
Подумайте, что вы сказали и сделали бы для дорогого вам человека, если бы он оказался в аналогичной ситуации и испытывал бы аналогичные чувства. Можете ли вы сказать или сделать это для себя?
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