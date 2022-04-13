«Все уедут, а я останусь»: 4 типа деструктивных мыслей, которые возникают при мыслях об отъезде или эмиграции друзей

Неправильные чувства

«Должна радоваться за подругу, а я завидую/злюсь, так нельзя».

«Возможно, ещё долго не увижу родных, а не чувствую по этому поводу ничего, это ненормально».

На самом деле, любые чувства и их отсутствие нормальны в текущей ситуации — вы можете радоваться, злиться, грустить, завидовать, обижаться и даже не испытывать ничего, и это не сделает вас плохим или хорошим человеком. Эмоции возникают автоматически, и вы едва ли можете как-то повлиять на то, какими они будут.

Но вы можете выбирать действия, которые совершаете в присутствии этих чувств. Выражать их человеку или нет? Сблизиться или на время отстраниться? Дать себе время почувствовать чувства и потупить или переключить внимание на активные действия?

Эмоции и мысли не определяют вас. А вот поступки — да.