8 частых вопросов о лазерной коррекции зрения: будут ли расти цены, кому подходит операция, а кому — противопоказана

Проблемы с логистикой и высокий спрос привели к дефициту на рынке контактных линз. Как сообщал «Коммерсантъ», речь идет, например, о самых популярных линзах Acuvue — на них приходилась половина импорта этого продукта. Нехватку подтвердили представители салонов оптики. По словам специалистов, дефицит контактных линз будет расти, а цены продолжат увеличиваться.

Параллельно с этим вырос спрос, а также цены на лазерную коррекцию зрения, рассказали «Собака.ru» в системе клиник МЕДИ. «Мы подняли стоимость операции на 15%: для работы лазеру требуются оригинальные расходные материалы, которые на 100% являются импортными, следовательно, стоимость проведения операции напрямую зависит от курса доллара. Несмотря на это, спрос на лазерную коррекцию в марте вырос на 20% по сравнению с прошлым годом», — рассказывают в медицинской компании.