8 частых вопросов о лазерной коррекции зрения: будут ли расти цены, кому подходит операция, а кому — противопоказана

В России возник дефицит контактных линз, параллельно с этим растет интерес горожан к лазерной коррекции зрения. «Собака.ru» в кратком ликбезе рассказывает, будут ли повышаться цены на эту операцию, кому она подходит, а кому — противопоказана, и как протекает восстановление.
Проблемы с логистикой и высокий спрос привели к дефициту на рынке контактных линз. Как сообщал «Коммерсантъ», речь идет, например, о самых популярных линзах Acuvue — на них приходилась половина импорта этого продукта. Нехватку подтвердили представители салонов оптики. По словам специалистов, дефицит контактных линз будет расти, а цены продолжат увеличиваться.
Параллельно с этим вырос спрос, а также цены на лазерную коррекцию зрения, рассказали «Собака.ru» в системе клиник МЕДИ. «Мы подняли стоимость операции на 15%: для работы лазеру требуются оригинальные расходные материалы, которые на 100% являются импортными, следовательно, стоимость проведения операции напрямую зависит от курса доллара. Несмотря на это, спрос на лазерную коррекцию в марте вырос на 20% по сравнению с прошлым годом», — рассказывают в медицинской компании.
8 вопросов и ответов о лазерной коррекции зрения
На вопросы отвечает офтальмолог-хирург и кандидат медицинских наук Карен Саркисян
Как происходит коррекция зрения лазером? Благодаря чему достигается эффект?
Глаз человека имеет четыре оптические преломляющие среды, и главной из них, самой сильной линзой, является роговица. Она главным образом определяет особенность оптического устройства глаза – близорукость, дальнозоркость и (или) астигматизм. Это анатомические особенности, они не являются заболеваниями, и лазерная коррекция (ЛК) исправляет их, а не лечит болезнь
Для коррекции зрения могут использоваться очки, контактные линзы, либо ЛК. Смысл лазерной коррекции состоит в том, чтобы изменить кривизну роговицы. Например, при близорукости мы должны сделать ее более плоской.
Операция может быть выполнена в тех случаях, когда человек не хочет или не может пользоваться линзами и очкам. Главное, чтобы при предварительном диагностическом обследовании не было выявлено противопоказаний к такому методу лечения.
Кому могут отказать в операции? Существуют ли противопоказания для проведения лазерной коррекции?
Первое – существуют возрастные ограничения: лазерная коррекция зрения, как правило, не выполняется пациентам до 18 лет. Так как организм, в том числе орган зрения, не окончательно сформирован, и изменения, хотя и небольшие, но могут происходить.
Есть также противопоказания к этой операции — абсолютные (кератоконус и прогрессирующая близорукость, например) и относительные (сильные диабетические изменения глаза, последствия предыдущих травм или заболеваний глаз и так далее).
К временным общим противопоказаниям также следуют отнести беременность и первые месяцы после рождения ребенка (период лактации). В это время в организме женщины продолжают происходить существенные гормональные изменения, которые могут оказать влияние на результат операции.
Есть ли ограничения для пациентов старшего возраста? Имеет ли смысл делать лазерную коррекцию после 40 лет?
Лазерная коррекция зрения может выполняться, как мы уже отметили, пациентам старше 18 лет. Максимальная возрастная граница не устанавливается.
Следует отметить, что у всех нас после 40 лет развивается то, что офтальмологи называют пресбиопией — возрастное ухудшение зрения вблизи, связанное с ослаблением аккомодации. Это не препятствует выполнению лазерной коррекции. Тем не менее, все детали, касающиеся этих вопросов, нужно обсудить с пациентом и это зависит от степени близорукости или дальнозоркости.
Как проходит диагностика перед операцией?
Диагностика – важный этап, который занимает около 1,5 часов. Сначала оптометрист выполняет необходимые замеры и закапывает специальные капли. После того, как они подействуют, врач повторно проверяет остроту зрения, сканирует роговицу: смотрит профиль, толщину, осматривает все отделы глаза и выявляет противопоказания к операции, если они есть. Помимо этого доктор тщательно собирает анамнез: изучает общее состояние здоровья, наличие наследственных, хронических, аутоиммунных заболеваний. Выполнение общих анализов перед лазерной коррекцией зрения, как правило, не требуется.
Какие технологии лазерной коррекции зрения считаются самыми эффективными и безопасными?
Самая продвинутая и безопасная технология — это LASIK. Во время операции создается лоскут, под которым в глубоких слоях роговицы выполняется лазерная коррекция, и после этого лоскут укладывается на место.
LASIK может выполняться двумя способами, и это зависит от того, каким образом формируется лоскут.
- Первый способ, мы его называем традиционным – когда лоскут создается с помощью лезвия, заключенного в специальный микрокератом.
- Вторая, более современная технология – FEMTO LASIK (фемтолазик). При которой режущие инструменты не используются совсем. Лоскут создается специальным фемтосекундным лазером. Сам этап изменения кривизны роговицы (исправление близорукости дальнозоркости и астигматизма) при обоих методах выполняется эксимерным лазером.
Нужно ли как-то особенно готовиться ко дню операции?
В течение 3-5 дней до операции мы просим пациентов не носить контактные линзы и не пользоваться декоративной косметикой, не употреблять алкоголь. Также не планировать важные дела на день операции и следующий после него.
После лазерной коррекции зрения не стоит сразу же садиться за серьезный отчет или написание диссертации. Разумеется, не следует планировать и самостоятельные поездки на автомобиле.
Как проводится лазерная коррекция зрения? Что происходит в операционной?
В предоперационной медсестра проводит инструктаж, обработку век, закапывает антисептики и специальный анестетик, который делает операцию безболезненной. После чего пациента провожают в операционную. Операция проводится в положении лёжа на спине.
С помощью фемтосекундного лазера на первом этапе врач формирует тонкий роговичный лоскут равномерной толщины и отгибает его. Затем эксимерным лазером создает новый правильный профиль роговицы. После этого лоскут укладывается на место. Аналогичные действия выполняются и на втором глазу. Сама операция на оба глаза занимает примерно 10 минут, проходит без ощущения боли и психологического дискомфорта.
Через получаса после операции врач проводит осмотр, чтобы убедиться, что она прошла успешно. В последующие несколько дней следует использовать назначенные врачом глазные капли, чтобы восстановительный период был комфортным и безопасным.
Как протекает восстановление после лазерной коррекции зрения?
В день операции мы советуем провести вечер в покое. Предупреждаем о возможном дискомфорте — раздражении, ощущении песка в глазах. Начиная со второго утра после операции, можно возвращаться к привычной жизни — и уже с восстановленным зрением.
Существенных ограничений после лазерной коррекции зрения нет, однако нужно следовать рекомендациям врача. Первые сутки после операции не рекомендуется спать на животе, чтобы не травмировать глаза. В раннем послеоперационном периоде рекомендуется не тереть глаза, чтобы избежать смещения лоскута. В течение месяца после операции рекомендуется отказаться от единоборств и активных видов спорта, плавания, а также ограничить чрезмерные силовые нагрузки.
Врач наблюдает за пациентом в течение 3 месяцев: как меняется рефракция и оптика, как она стабилизируется, следим за топографией роговицы. Как правило, проводится обследование пациента на следующий день после операции, через неделю и дальше — раз в месяц. Если нужно, это делается дольше и/или чаще.
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