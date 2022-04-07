Салоны оптики пожаловались на дефицит контактных линз в России

Как сообщает «Коммерсантъ», представители трех салонов оптики подтвердили нехватку контактных линз этого бренда. Купить их проблематично как в рознице, так и в онлайн-магазинах. Новые поставки ожидаются только в конце апреля.

Напомним, в конце марта Johnson & Johnson сообщала о приостановке поставок средств личной гигиены в Россию из-за ситуации в Украине, однако это не касалось линз.

Но проблемы с линзами Acuvue начались еще в марте — тогда были ограничены объемы отгрузок, запрашиваемых розницей. Так, до 10 марта отгружала линзы полностью, а затем стали отгружать только специализированные товары, к примеру линзы для людей с астигматизмом. Поставки были возобновлены с начала апреля, но в меньших объемах.

Эксперты считают, что дефицит связан с повышенным спросом в марте. Тогда россияне начали закупать линзы впрок на фоне скачков курса валют. Предполагается, что производитель продолжит квотирование во втором квартале.

Другие компании, в том числе Bausch & Lomb, CooperVision, Alcon, Ciba Vision, сейчас не устанавливают квоты на поставки в Россию, сообщает один из источников издания. Однако сроки поставок увеличены из-за логистических трудностей.