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Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию

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Американская компания Johnson & Johnson приостанавливает поставки средств личной гигиены в Россию. Компания владеет брендами Johnson’s Baby, Clean & Clear, O.B., Carefree и другими.

defotoberg / Shutterstock.com

«Мы приняли решение приостановить поставки наших средств личной гигиены в Россию», — говорится в заявлении компании, распространенном сегодня, 29 марта. Ранее Johnson & Johnson также приостановила рекламную деятельность, регистрацию в клинических испытаниях и любые дополнительные инвестиции в России.

В Россию будут продолжены только поставки лекарств и медицинского оборудования.

Компания владеет такими брендами личной гигиены, как Johnson’s Baby, Clean & Clear, O.B., Carefree, Listerine, Neutrogena, REACH, Acuvue. Линейки товаров охватывают гигиенические прокладки и тампоны, средства для полости рта и ухода за кожей лица, шампуни, гели для душа и другие позиции.

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