Быстрый и неуловимый «стелс-омикрон»: почему все вокруг пугают новым штаммом COVID-19?

Что вообще такое «Стелс-омикрон»?

Это один из вариантов штамма «омикрон», а всего в нем выделяют 3 подвида: ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Последнюю волну пандемии, которую мы наблюдали в январе-феврале 2022 года, вызвал подвид ВА.1 – он гораздо заразнее, чем предшествующий ему «дельта-штамм», но протекает легче. Эту зависимость можно было отчетливо проследить по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции и приходящихся на них случаев госпитализации или смерти. На пике заболеваемости количество новых случаев по стране достигло 200 000 за сутки, но смертность держалась на стабильном уровне – около 650 человек за сутки.

ВА.2 несет в своем генетическом материале 28 мутаций, отличающих его от ВА.1 и большинство их них приходится на ген рецептор-связывающего домена S-белка. Помимо того в его генетическом материале отсутствует участок, который обнаруживают существующие на сегодняшний день тест-системы для диагностики SARS-CoV-2. Именно с этой особенностью вируса связано его название: стелс означает «неуловимый». Для его обнаружения в материале необходимо проводить секвенирование, т.е. полностью считывать геном вируса.