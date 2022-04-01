Быстрый и неуловимый «стелс-омикрон»: почему все вокруг пугают новым штаммом COVID-19?

В мире появился новый вид коронавируса — «стелс-омикрон» или BA.2. Он получил такое название из-за быстроты распространения. Новая разновидность уже захлестнула Китай, в Минздраве РФ заявили, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим штаммом, а ситуация в России осложниться уже в апреле. Почему новый штамм прозвали «неуловимым», как он проявляется и насколько опасен, рассказала петербургский инфекционист, паразитолог и гепатолог Анна Баландина.
Что вообще такое «Стелс-омикрон»?
Это один из вариантов штамма «омикрон», а всего в нем выделяют 3 подвида: ВА.1, ВА.2 и ВА.3. Последнюю волну пандемии, которую мы наблюдали в январе-феврале 2022 года, вызвал подвид ВА.1 – он гораздо заразнее, чем предшествующий ему «дельта-штамм», но протекает легче. Эту зависимость можно было отчетливо проследить по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции и приходящихся на них случаев госпитализации или смерти. На пике заболеваемости количество новых случаев по стране достигло 200 000 за сутки, но смертность держалась на стабильном уровне – около 650 человек за сутки.
ВА.2 несет в своем генетическом материале 28 мутаций, отличающих его от ВА.1 и большинство их них приходится на ген рецептор-связывающего домена S-белка. Помимо того в его генетическом материале отсутствует участок, который обнаруживают существующие на сегодняшний день тест-системы для диагностики SARS-CoV-2. Именно с этой особенностью вируса связано его название: стелс означает «неуловимый». Для его обнаружения в материале необходимо проводить секвенирование, т.е. полностью считывать геном вируса.
Какие симптомы вызывает новый штамм?
Сейчас известно, что они практически не отличаются от симптомов штамма «омикрон» ВА.1: это признаки общей интоксикации, поражения верхних дыхательных путей – сухой кашель, першение в горле. В некоторых наблюдениях зарегистрированы отсутствие обоняния и вкуса у заболевших. По данным исследований, проведенных на экспериментальных животных, установлено, что штамм ВА.2 меньше размножается в верхних дыхательных путях, чем предшествующий ему штамм ВА.1. Однако «стелс-омикрон» способен размножаться в эпителии бронхов и легочных альвеол, вызывая в них ограниченный воспалительный ответ. Таким образом, он приводит к развитию бронхиолита, бронхита чаще, чем штамм ВА.1. Но оба варианта «омикрона» менее патогенные, чем все предшествующие, то есть они реже приводят к тяжелому течению заболевания и летальному исходу.
Врачи говорят о том, что этот штамм может стать доминирующим. Почему?
Да, с большой долей вероятности «стелс-омикрон» вытеснит предыдущие штаммы из популяции. Этот процесс связан с естественным отбором вирусов – выигрывает более заразный и менее патогенный штамм. Вирусы не могут размножаться вне живого организма, то есть для коронавируса человеческий организм – это фабрика для производства новых вирусов. Эффективную работу вириона (полноценная вирусная частица — Прим. ред) можно представить следующим образом: заразить как можно большее количество людей, быстро размножиться внутри клеток, пока иммунная система не успела отреагировать, но при этом не привести к гибели организма хозяина. По данным зарубежных ученых, штамм ВА.2 в 1,5 раза заразнее штамма ВА.1, поэтому его распространение в популяции происходит быстрее. На данный момент он активно покоряет страны Южной Африки, Индию, Швецию, Австрию, Сингапур, Китай, Шри-Ланку, Грузию.
Когда наступит новая волна пандемии коронавируса в России?
Если судить по предыдущим годам, пики на графике заболеваемости расположены на расстоянии примерно 6 месяцев. Возможно, в этот раз срок сократится на 1-2 месяца из-за более быстрого распространения «стелс-омикрона», то есть в начале лета.
Как вы можете оценить эпидемиологическую обстановку в Петербурге?
По заболеваемости коронавирусом на данный момент нет устойчивой тенденцию к росту, последние недели ситуация достаточно стабильная. За последние 2 недели количество госпитализаций с коронавирусом колеблется в диапазоне от 1762 до 7854 человек за сутки, идет резкий прирост 1 раз в 6-7 дней с постепенным спадом до нижней границы. Ситуация стабильная, судя по графику за 14 дней.
Вакцинация эффективна против этого штамма? Как часто нужна сейчас ревакцинация?
Установлено, что штаммоспецифичные антитела к вирусу омикрон ВА.1 не связывают вирусные частицы штамма ВА.2. Соответственно, люди, переболевшие в ходе предыдущей волны коронавируса имеют шансы заразиться новым штаммом через короткое время. Антитела, выработанные после вакцинации против коронавирусной инфекции практически теряют свою нейтрализующую способность спустя 6 месяцев после вакцинации, но бустерная доза вакцины имеет эффективность около 70% против стелс-омикрона. Поэтому ревакцинация одной дозой вакцины рекомендована всем людям, привитым 6 месяцев и более тому назад. Вакцины по прежнему поддерживают иммунитет для защиты от тяжелого течения заболевания, но полностью предотвратить заражение они не могут.
Текст: Дарья Сидельникова
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