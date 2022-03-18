В Петербурге может начаться шестая волна коронавируса из-за нового варианта «стелс-омикрона»

Как сообщает агентство Associated Press новая разновидность коронавируса сейчас захлестнула Китай. Там в начале недели зарегистрировали 1,3 тыс. новых заражений. Больше всего заболевших — 895 — обнаружили в провинции Цзилинь, а также несколько десятков случаев есть в городе Шэньчжэнь и в Шанхае. Пока известно, что «стелс-омикрон» распространяется гораздо быстрее обычного «омикрона».

По мнению главврача частной службы скорой помощи Льва Авербаха, Петербург уже в мае может накрыть шестая волна коронавируса. Сейчас госпитализаций в красные зоны идет на спад, однако долго это не продлится.

В Минздраве РФ заявили, что «стелс-омикрон» может стать преобладающим из-за его высокой способности распространяться по популяции. Причем болеют как взрослые, так и дети. В ведомстве предполагают, что в России ситуация с коронавирусом может осложниться в конце марта-апреле.

А по мнению руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, вариант коронавируса «стелс-омикрон» вряд ли сможет вызвать новую волну коронавируса в России, несмотря на увеличение его доли среди подтвержденных случаев.

«Едва ли сублиния BA.2 сможет вызвать новую волну пандемии в РФ. Очень большая доля населения уже так или иначе иммунизирована - с помощью вакцинации и/или перенесенной ранее новой коронавирусной инфекции, а число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов», — сказал Хафизов.