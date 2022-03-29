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«До осени можно жить в расслабленном состоянии»: инфекционист — о том, когда ждать рост заболеваемости COVID-19 в России

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До осени россияне могут «жить в расслабленном состоянии» — в течение ближайших шести месяцев нового подъема заболеваемости коронавирусом в стране не ожидается. Но это не значит, по после в страну не придет новый штамм.

Shutterstock.com
Евгений Тимаков

Инфекционист — о том, когда в России может начаться новый рост заболеваемости коронавирусом, цитата по ТАСС:

Если будет новая мутация коронавируса, если придет более активный штамм, чем «омикрон», то можем ждать нового подъема заболеваемости. Пока, на данный момент, шесть месяцев до осени, можно жить в расслабленном состоянии. А дальше нужно будет ориентироваться на мутации, которые могут произойти в других странах к концу лета.

Как считает Тимаков, снятие ограничений по коронавирусу в России на данный момент оправдано — так как почти все граждане уже переболели.

Ранее о том, что в России наблюдается спад заболеваемости коронавируса, также сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Он отметил, что основным средством профилактики остается вакцинация, уровень которой сегодня невелик, и призвал россиян быть готовыми к новой волне COVID-19.

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