Инфекционист Минздрава призвал россиян быть готовыми к новой волне COVID-19

«Заболеваемость вновь начала нарастать, в основном, пока в этот процесс вовлечены регионы западной части Тихого океана и Европы. Конечно, мы с вами должны быть готовы к возможному дальнейшему распространению инфекции, в том числе к возникновению новой волны и у нас с вами», — приводит РИА «Новости» слова главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава, профессора Владимира Чуланова.

По словам специалиста, пока что в России наблюдается спад заболеваемости коронавируса. Свободный коечный фонд на сегодня составляет более 45%. Основным средством профилактики остается вакцинация, уровень которой сегодня невелик — около 58%. «Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ», — резюмировал Чуланов.